नाशिक

Nashik News : बिबट्याच्या अफवेने धाकधूक वाढली; निफाडमध्ये हरवलेला चिमुकला अखेर सुखरूप सापडला

Leopard Fear Creates Tension in Nandgaon Area : मुलगा हरविल्याची वार्ता वाऱ्यासारखी पसरताच ग्रामस्थांमध्ये ‘बिबट्याने उचलले असावे’ अशी चर्चा रंगली. या अफवेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले.
leopard
leopardsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

निफाड: नांदगाव सावकार वस्ती येथे शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी घडलेल्या घटनेने एकच खळबळ उडाली. केशव निकम यांचा मुलगा श्लोक (वय ८) राहत्या घराजवळून अचानक बेपत्ता झाला. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास मुलगा दिसेनासा झाल्याचे लक्षात येताच घरच्यांची धावपळ सुरू झाली. मुलगा हरविल्याची वार्ता वाऱ्यासारखी पसरताच ग्रामस्थांमध्ये ‘बिबट्याने उचलले असावे’ अशी चर्चा रंगली. या अफवेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले.

Nashik
maharashtra
Leopard
Wildlife
Forest department
missing case

