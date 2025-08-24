Nashik News : बिबट्याच्या अफवेने धाकधूक वाढली; निफाडमध्ये हरवलेला चिमुकला अखेर सुखरूप सापडला

निफाड: नांदगाव सावकार वस्ती येथे शनिवारी (ता. २३) सायंकाळी घडलेल्या घटनेने एकच खळबळ उडाली. केशव निकम यांचा मुलगा श्लोक (वय ८) राहत्या घराजवळून अचानक बेपत्ता झाला. सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास मुलगा दिसेनासा झाल्याचे लक्षात येताच घरच्यांची धावपळ सुरू झाली. मुलगा हरविल्याची वार्ता वाऱ्यासारखी पसरताच ग्रामस्थांमध्ये ‘बिबट्याने उचलले असावे’ अशी चर्चा रंगली. या अफवेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले..नागरिकांनी तातडीने वन विभागाशी संपर्क साधून शोधमोहीम राबविण्याची मागणी केली. मात्र, वन विभागाच्या प्रतिसादाबाबत ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी होती. दरम्यान, घटनेची माहिती लासलगाव पोलिसांना मिळताच सहाय्यक पोलिस निरीक्षक भास्करराव शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार सागर आरोटे, अविनाश सांगळे, चंद्रकांत मांजरे यांच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. परिसरात दाट मका पीक असल्याने मुलगा त्यात हरवला असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली. मात्र अंधार पडल्याने ग्रामस्थांना पिकात शोध घेण्याची भीती वाटत होती..पोलिसांनी नागरिकांना धीर देत स्वतःच शोधमोहीम सुरू केली. सुमारे तासाभराच्या प्रयत्नांनंतर श्लोक मका पिकामध्ये लपलेल्या अवस्थेत सुखरूप सापडला. त्याला बाहेर आणताच ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. मुलगा अतिशय घाबरलेला होता. तो घरच्यांच्या रागामुळे बाहेर पडला की झोपेच्या सवयीमुळे पिकात झोपी गेला, याबाबत स्पष्ट माहिती मिळाली नाही. मात्र संभाव्य संकट पोलिसांच्या धाडसामुळे टळले. श्लोक सुखरूप मिळाल्यानंतर निकम कुटुंब भावुक झाले व त्यांनी पोलिसांचे आभार मानले. ग्रामस्थांनीही पोलिसांच्या वेळीच केलेल्या हस्तक्षेपाचे कौतुक केले..Crime News: डोळ्यांदेखत पतीवर चाकूचे १६ वार, मला न्याय द्या! कुटुंबावरील हल्ल्यात खून झालेल्या प्रमोदच्या पत्नीची पोलिसांना विनंती.वन विभागाची निष्काळजीनागरिकांनी घटनेची माहिती वन विभागाला दिली असता, ‘येथे यापूर्वी बिबट्या आला होता का? त्याचे ठसे असल्यास फोटो पाठवा’ अशा किरकोळ प्रश्नांनी त्यांनी ‘उंटावरून शेळ्या हाकल्या’सारखा प्रतिसाद दिला. अखेर मुलगा सुखरूप सापडल्यानंतर रात्री साडेनऊला वनकर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यामुळे उपस्थित नागरिकांनी संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.