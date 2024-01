NMC Budget News: अंदाजपत्रक आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकण्याची शक्यता! 20 फेब्रुवारीपर्यंत करावे लागणार सादर

नाशिक : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेला २० फेब्रुवारीपर्यंत अंदाजपत्रक सादर करणे गरजेचे ठरणार आहे. अन्यथा अंदाजपत्रक आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दौरा व मराठा आरक्षणासाठी महापालिका कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याने अंदाजपत्रकासंदर्भात कुठलीच कारवाई झालेली नाही.