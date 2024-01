NMC Digital School: स्मार्ट स्कूलच्या विद्यार्थ्यांचा पंतप्रधानांशी संवाद! डिजिटल बोर्डाचा वापर; विद्यार्थ्यांना नवा अनुभव

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा पे चर्चा उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. महापालिकेच्या विद्यार्थ्यांनी नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट स्कूलच्या माध्यमातून पंतप्रधान मोदी यांच्याशी संवाद साधला.

दर वर्षांपेक्षा यंदा स्मार्ट वॉर्डच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी पंतप्रधानांची संवाद साधण्याचा नवा अनुभव विद्यार्थ्यांनी घेतला. (NMC Digital School Smart School students interact with Prime Minister use of digital board new experience for students nashik)