NMC Tax Recovery : बड्या थकबाकीदारांविरुद्ध 1 फेब्रुवारीपासून मोहीम

नाशिक : मार्चअखेर करवसुलीचे उद्दिष्ट शंभर टक्के गाठताना आचारसंहिता लागू होण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे बड्या थकबाकीदारांविरुद्ध १ फेब्रुवारीपासून मोहीम आखली जाणार आहे.

त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात शंभर मोठ्या थकबाकीदारांच्या मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (NMC Tax Recovery Campaign against heavy defaulters from February 1 nashik)