North Maharashtra : उत्तर महाराष्ट्र गारठला! निफाडचा पारा ५.४ अंशांवर; यंदाच्या हंगामातील नीचांकी तापमानाची नोंद

नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात सध्या थंडीची जोरदार लाट आली असून, यंदाच्या हंगामातील नीचांकी तापमान शुक्रवारी (ता. १९) निफाड येथे ५.४ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले. त्या खालोखाल धुळे येथे ५.६ अंश, नाशिक ७.४ अंश, अहिल्यानगर ७.३, तर जळगावचे तापमान ७.५ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले आहे. कडाक्याच्या थंडीने अवघा उत्तर महाराष्ट्र गारठला. सायंकाळी चौकांमध्ये, ग्रामीण भागात पारावर शेकोट्या पेटवत थंडीपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे..यंदा कडाक्याच्या थंडीची अनुभूती येत आहे. नोव्हेंबरपासून वातावरणात गारवा निर्माण झालेला असून, पाऱ्यात सातत्याने चढ-उतार सुरू आहे. डिसेंबरला सुरुवात झाल्यापासून वातावरणात थंडी टिकून आहे. विशेषतः सायंकाळी वातावरणातील गारवा व वेगवान वाहत असलेले वारे यामुळे थंडीचा तडाखा अधिकच वाढला..पाऱ्यात सातत्याने घसरण सुरू असताना एका दिवसात एक ते दीड अंश सेल्सियसने किमान तापमान घसरले आहे. गुरुवारी (ता. १८) नाशिकचे किमान तपामन ९.८ अंश सेल्सियस, तर निफाडचे किमान तापमान ६.४ अंश सेल्सियस नोंदविले होते. यात घसरण होऊन शुक्रवारी नाशिकचे किमान तापमान ७.४ अंश सेल्सियस, तर निफाडचे तापमान ५.४ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले आहे. .हे यंदाच्या हंगामातील नीचांकी किमान तापमान नोंदविले गेले. यापूर्वी शुक्रवारी (ता. १२) निफाडचे किमान तापमान ५.७, तर नाशिकचे किमान तापमान ७.८ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले होते. मात्र, आता नीचांकी तापमानाने नवीन विक्रम गाठला आहे. .गारठ्याचा जनजीवनावर परिणाम दिसून येत असून, शहरी भागात सायंकाळी लवकर बाजारपेठांमध्ये शुकशुकाट निर्माण होतो आहे. शहरी, ग्रामीण भागांत रात्री उशिरा शेकोट्या पेटविताना नागरिकांकडून थंडीपासून दिलासा मिळविला जातो..Backwater Boating: पेंचमधील बॅक वॉटर बोटिंगसाठी मुहूर्त सापडेना; पेंच व्याघ्र प्रकल्पात अडीच कोटींची बोट धूळखात.राज्यात उत्तर महाराष्ट्र सर्वाधिक थंडहवामान खात्याच्या अहवालानुसार राज्यातील मोठ्या शहरांच्या किमान नीचांकी तापमान अहिल्यानगर (७.३ अंश) येथे नोंदविले आहे; परंतु त्यापेक्षाही नाशिक जिल्ह्यातील निफाडचे तापमान कमी आहे. मालेगावचे किमान तापमान ८ अंश, तर नाशिकचे ७.४ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले. दुसरीकडे थंड समजल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरचे किमान तापमान १२.५ अंश सेल्सियस राहिले आहे. राज्यात संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राचे किमान तापमान ५.४ अंश, तर कमाल तापमान ३१.१ अंशांपर्यंत राहिले. ते राज्यातील सर्वांत कमी आहे..