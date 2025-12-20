नाशिक

North Maharashtra : उत्तर महाराष्ट्र गारठला! निफाडचा पारा ५.४ अंशांवर; यंदाच्या हंगामातील नीचांकी तापमानाची नोंद

Severe Cold Wave Across North Maharashtra : उत्तर महाराष्ट्रात आलेल्या थंडीच्या लाटेमुळे निफाड येथील गहू आणि द्राक्ष बागांवर दवबिंदू साचले असून, नागरिक थंडीपासून बचाव करण्यासाठी शेकोटीचा आधार घेत आहेत.
Cold Wave

Cold Wave

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: उत्तर महाराष्ट्रात सध्या थंडीची जोरदार लाट आली असून, यंदाच्या हंगामातील नीचांकी तापमान शुक्रवारी (ता. १९) निफाड येथे ५.४ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले. त्या खालोखाल धुळे येथे ५.६ अंश, नाशिक ७.४ अंश, अहिल्यानगर ७.३, तर जळगावचे तापमान ७.५ अंश सेल्सियस नोंदविले गेले आहे. कडाक्‍याच्‍या थंडीने अवघा उत्तर महाराष्ट्र गारठला. सायंकाळी चौकांमध्ये, ग्रामीण भागात पारावर शेकोट्या पेटवत थंडीपासून काही प्रमाणात दिलासा मिळविण्याचा प्रयत्‍न केला जातो आहे.

Loading content, please wait...
Jalgaon
Dhule
Nashik
maharashtra
Weather
Niphad
Temperature

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com