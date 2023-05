Bazar Samiti Scam : कथित घोटाळ्याप्रकरणी उपनिबंधकांकडून नोटिसा

By

Nashik News : कथित धान्यवाटप घोटाळा, तसेच गाळे विक्रीत एक कोटी १६ लाखांच्या आर्थिक नुकसानीचे प्रकरण जिल्हा उपनिबंधक एस. वाय. पुरी यांच्याकडे सोपविताच त्यांनी तातडीने या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी (ता. २५) ठेवली आहे. (Notices from Deputy Registrar in case of bazar samiti grain distribution scam nashik news)

बाजार समितीच्या सचिवांना पत्र पाठवत या प्रकरणाशी संबंधित वादी व प्रतिवादींना तातडीने नोटीस बजाविली आहे. त्यामुळे शनिवारी (ता. २७) होणाऱ्या सभापती व उपसभापतिपदाच्या निवडणुकीचे काय होते, याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे.

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीत पिंगळे गटाने १२ जागांवर बाजी मारत सत्ता राखली असली तरी या सत्तेला सुरुंग लावण्यासाठी माजी सभापती शिवाजी चुंभळे व माजी सभागृहनेते दिनकर पाटील या जोडीने पुन्हा शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

निवडणुकीपूर्वी चुंभळे यांनी पिंगळेंसह संचालक मंडळावर बाजार समितीचे एक कोटी १६ लाखांचे आर्थिक नुकसान केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधकांकडे केली होती. त्यावर प्रकरणाची चौकशी करून बाजार समितीच्या संचालक मंडळाला दोषी ठरवून त्यांच्याकडून सदरचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिले होते.

उपनिबंधकांचे आदेश पणन संचालकांनी रद्द केले होते. त्यावर चुंभळे यांनी पणनमंत्र्यांकडे अपील दाखल केले. त्यावर मुख्यमंत्री तथा पणनमंत्री शिंदेनी सुनावणी घेत पणन संचालकांचा आदेश रद्द करत जिल्हा उपनिबंधकांना याबाबत कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. सदरचे आदेश प्राप्त होताच जिल्हा उपनिबंधकांनी शुक्रवारीच सुनावणीचे आदेश काढत २५ मेस सुनावणी ठेवल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.