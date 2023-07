Nashik News : निफाडमधील अनेकांची टेकऑफची तयारी! कोविडनंतर पासपोर्ट काढणाऱ्यांची संख्या पुन्हा वाढली

By

Nashik News : कोविडमुळे मंदावलेली नवीन पासपोर्ट काढणाऱ्यांची संख्या निफाड तालुक्यात आता पुन्हा उड्डाणे घेऊ लागली आहे. साधारण दरवर्षी दीड हजाराहून अधिक निघणाऱ्या पासपोर्टची संख्या 2020 मध्ये पाचशेपर्यत खाली आली होती.

आता पुन्हा एकदा हीच संख्या दोन हजारापर्यत पोचल्याने परदेश वारीची हौस भागविणारे टेक आॅफ साठी सज्ज झाले आहे. यात तरुणाईचा मोठा सहभागा आहे.

शिक्षण, नोकरीसह परदेशी पर्यटन अशा कारणांमुळे आर्थिक समृध्द असलेल्या निफाड तालुक्यात पासपोर्ट काढण्याकडे कल वाढलेला दिसतो आहे. (number of people issuing passports has increased again nashik news)

पूर्वी दहावी-बारावीनंतर डी.एड, पदवी घेऊन मुलांना शासकीय सेवेत दाखल करण्यासाठी आई-वडिलांचा कल होता. आता परिस्थितीत मोठे स्थित्यंतर आले असून दहावी-बारावीनंतर पासपोर्ट काढला जात असल्याचे दिसून येते आहे. उच्च शिक्षण घेऊन परदेशात जाण्याची संधी कधीही येऊ शकते, त्यामुळे आता पासपोर्टला मागणी वाढली आहे.

परदेशी सहलीचे ही नियोजन अधिक होत असल्यामुळे त्याचाही परिणाम पासपोर्ट संख्या वाढण्यासाठी होत आहे. पर्यटनासाठी खासगी कंपन्या विविध पॅकेजेस उपलब्ध करून देत असल्याने कुटुंबीयांना परदेशातील निसर्ग सौंदर्याची भुरळ पडते आहे.

पासपोर्ट काढणाऱ्यांत तरुणांची अधिक असल्याचे दिसत आहे. 2019-20 मध्ये कोविडच्या प्रादुर्भावामुळे सर्व परदेशी विमाने लॅड होती. स्वाभाविकच त्याचा परिणाम नव्याने पासपोर्ट काढणाऱ्यांवर झाला. ती दोन वर्षे निफाड तालुक्यात पाचशे सुद्धा पासपोर्ट निघाले नाही. पण आता आर्थिक मंदी दूर होण्याबरोबरच व्यवहार पूर्ववत झाल्याने परदेश दौरा शिक्षण, नोकरी व पर्यटनाच्या निमित्ताने परदेश दौरा करण्याकडे कल वाढला आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यातच पासपोर्ट काढण्यासाठी आता ठरण्याऐवजी नाशिकमध्ये आॅफीस झाल्याने मोठी सुविधा झाली आहे. निफाड, पिंपळगाव बसवंत, ओझर, लासलगाव येथील पोलिस ठाण्यात पासपोर्टच्या पडताळणीसाठी आलेल्या अर्जावरून ही स्थिती पुढे आली आहे.

पासपोर्ट काढणाऱ्यांची संख्या

संख्या----- वर्ष

323 (2019)

468 (2020),

790 (2021),

1885 (2022),

1194 (जूनअखेर 2023)

"पिंपळगाव पोलिस ठाण्यात पासपोर्ट विभागातून जास्तीत जास्त २१ दिवसांच्या आत येथील प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. आॅनलाईन प्रणालीतून पोलिस ठाण्यातून आलेली सर्व कागदपत्रांची माहिती असते. ती तातडीने पासपोर्ट आॅफीसला कळविले जाते." - अशोक पवार, पोलिस निरीक्षक, पिंपळगाव बसवंत.