Nashik Leopard : गडकरी चौकात बिबट्याचे दर्शन होऊन २४ तास उलटले; भरवस्तीतून बिबट्या गेला कुठे? नाशिकमध्ये भीतीचे वातावरण

जुने नाशिक: गडकरी चौक येथे विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या कार्यालय आवारात शुक्रवारी सकाळी बिबट्याचा वावर आढळून आला होता. पोलिस आणि वन विभागाकडून शोध घेऊनही तो मिळून आला नाही. घटनेस २४ तासांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असूनही बिबट्या अजूनही आढळून आला नाही. वन विभागाचे मात्र सतत सर्च ऑपरेशन सुरू आहे..भरवस्तीत बिबट्या आढळल्याने नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. वन विभाग आणि पोलिसांकडून संपूर्ण परिसरात शोधमोहीम राबविण्यात आली. सीसीटीव्ही, थर्मल ड्रोन आणि डॉग स्कॉडच्या साह्याने संपूर्ण परिसर पिंजून काढला. रात्री उशिरापर्यंत शोधमोहीम सुरू होती. परंतु बिबट्या आढळला नाही. .दरम्यान, रात्री बाराला सारडा सर्कल येथील ख्रिस्ती कब्रस्तान परिसरात बिबट्या असल्याची अफवा पसरली. वन विभागास माहिती मिळताच त्यांच्या पथकाने शोध घेतला. येथे बिबट्या आल्याचे कुठलेही अवशेष त्यांना आढळून आले नाही. त्यानंतरही खबरदारी घेत त्यांनी सारडा सर्कल परिसर आणि विशेष पोलिस महानिरीक्षक कार्यालय, गडकरी चौक परिसरात रात्रभर शोध सुरू ठेवला. शनिवारी देखील त्यांचे पथक संपूर्ण परिसरावर लक्ष ठेवून होते..२४ तास उलटूनही बिबट्या पुन्हा निदर्शनात येत नसल्याने बहुधा तो आलेल्या दिशेने परत गेलेला असावा. तरीदेखील खबरदारी घेणे आवश्यक आहे. पोलिस आणि वन विभागाची सतत गस्त सुरू आहे. त्यांच्याकडून परिस्थितीवर लक्ष ठेवून ठिकठिकाणी त्याचा शोध घेतला जात आहे. सकाळी गडकरी चौकात बिबट्याचे दर्शन झाले. रात्री सारडा सर्कल परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याची अफवा पसरली. दोन्ही ठिकाणी त्याचा शोध घेऊनही अद्याप तो मिळून आलेला नाही. त्यामुळे परिसरात लागून असलेले जुने नाशिक, एनडी पटेल रोड, शिंगाडा तलाव, मदिना चौक, सारडा सर्कल, द्वारका, गंजमाळ भागातील रहिवासी भागामध्ये भीती कायम आहे.