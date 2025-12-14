नाशिक

Nashik Leopard : गडकरी चौकात बिबट्याचे दर्शन होऊन २४ तास उलटले; भरवस्तीतून बिबट्या गेला कुठे? नाशिकमध्ये भीतीचे वातावरण

Leopard Sighting Causes Panic in Old Nashik : नाशिकमधील गडकरी चौक परिसरात विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालय आवारात बिबट्याचा वावर आढळून आल्यानंतर वन विभागाने शोधमोहीम राबवली
जुने नाशिक: गडकरी चौक येथे विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या कार्यालय आवारात शुक्रवारी सकाळी बिबट्याचा वावर आढळून आला होता. पोलिस आणि वन विभागाकडून शोध घेऊनही तो मिळून आला नाही. घटनेस २४ तासांपेक्षा अधिक कालावधी लोटला असूनही बिबट्या अजूनही आढळून आला नाही. वन विभागाचे मात्र सतत सर्च ऑपरेशन सुरू आहे.

