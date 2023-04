Nashik Accident News : शिर्डी महामार्गावर अपघातात वृद्ध ठार

By

Nashik Accident News : सिन्नर शिर्डी राष्ट्रीय महामार्गावर मिरगाव फाटा येथे रविवारी सकाळी अकरा वाजेच्या सुमारास महामार्ग ओलांडत असताना दुचाकीला अज्ञात वाहनाने धडक देऊन केलेल्या अपघातात 56 वर्षीय वृद्धाचा मृत्यू झाला. तर एक जण गंभीर जखमी झाला. (Old man killed in accident on Shirdi highway nashik accident news)

अशोक रुंजा रहाणे रा. बहादरपुर ता. राहता असे अपघातात मृत झालेल्या वृद्धाचे नाव आहे. ते बंडू सोपान रहाणे (45) यांचे सोबत प्लेटिना मोटरसायकल वरून प्रवास करत होते. शिर्डी महामार्गावर वावी-पाथरे गावांच्या दरम्यान असलेल्या मिरगाव फाट्यावर मिरगावकडे जाण्यासाठी रस्ता ओलांडत असताना शिर्डीच्या दिशेने जाणाऱ्या अज्ञात चारचाकी वाहनाने दुचाकीला जोराची धडक दिली.

या अपघातात दुचाकी चालक अशोक रहाणे यांचा रस्त्यावर पडून डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने जागेवर मृत्यू झाला. तर त्यांच्या सोबत पाठीमागे बसलेले बंडू रहाणे जखमी झाले. या अपघाताची माहिती मिळाल्यावर वावी पोलीस ठाण्यातील हवालदार दशरथ मोरे, नितीन जगताप यांनी धाव घेतली.

पिंपरवाडी येथील टोल प्लाजा वरील रुग्णवाहिका तातडीने मदतीसाठी धावली. या रुग्णवाहिकेतून जखमी बंडू रहाणे यांना उपचारासाठी सिन्नरला हलवण्यात आले. तर टोल कंपनीच्या अन्य वाहनातून अशोक रहाणे यांचा मृतदेह सिन्नरच्या उपजिल्हा रुग्णालयात नेण्यात आला. वावी पोलिसांनी अज्ञात वाहनचालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.