Nashik Women's Cricket World Cup Winner: झुंजार बहिणींचा विजय! महिला विश्वकरंडक जिंकताच नाशिकमध्ये मध्यरात्री 'दिवाळी', तिरंगा फडकावत जल्लोष

नाशिक: महिला क्रिकेट विश्वकरंडकाच्या अंतिम सामन्याचा थरार नाशिककरांनी रविवारी (ता. २) अनुभवला. क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढविणाऱ्या या सामन्यात सामना हातातून जातो की काय, अशीही एक वेळ आली होती. मात्र, भारतीय महिलांनी अतिशय संयमी खेळी करीत अटीतटीच्या सामन्यात विजयाचे पारडे भारताच्या बाजूने झुकविले अन सर्वत्र एकच जल्लोष सुरू झाला. .तरुणांनी रस्त्यावर येत तिरंगा फडकावत बहिणींचा विजय साजरा केला. ठिकठिकाणी फटाक्यांच्या आतषबाजीने आसमंत उजळून निघाला होता. दिवाळीनंतर तुळशी विवाहाला फटाके फोडले जातात. आज तुळशी विवाह आणि भारतीय महिलांचा विजय असा दुग्धशर्करा योग जुळून आल्याने मध्यरात्री आतषबाजी करीत पुन्हा एकदा 'दिवाळी' साजरी करण्यात आली..सामन्याच्या प्रत्येक चेंडूचा थरार अनुभवण्यासाठी काहींनी टीव्ही प्रोजेक्टरद्वारे मोठा स्क्रीन लावला होता. अनेक जण मोबाईलच्या स्क्रीनवर सामना पाहत होते. मुंबईतील डी. वाय. पाटील स्टेडियममध्ये पावसामुळे सामन्याला विलंबाने सुरुवात झाली. असे असले तरी क्रीडाप्रेमी सामन्याच्या प्रत्येक घडामोडीकडे लक्ष ठेवून होते. बाजारपेठांमध्येही सायंकाळी लवकरच शुकशुकाट झालेला होता. .सामना सुरू होताच नाशिककरांनी हातातली कामे बाजूला ठेवत टीव्हीसमोर ठाण मांडले होते. फलंदाजांच्या कामगिरीचा जल्लोष करताना, भारतीय महिलांनी गडी बाद करताच एकच जल्लोष करण्यात आला. अनेक जण सहकुटुंब सामन्याचा थरार अनुभवण्यात दंग झाले होते. विजयाचा जल्लोष होताच क्रीडाप्रेमींनी व नाशिककरांनी फटाक्यांची आतषबाजी करताना प्रथमच महिला संघ विश्वविजेता झाल्याचा आनंद साजरा केला. कॉलेज रोड, गंगापूर रोडसह इतर विविध भागांमध्ये क्रीडाप्रेमी एकवटले होते. भारताचा ध्वज फडकावताना त्यांनी आनंद व्यक्त केला..Women's World Cup : भारतीय महिला संघाचे गाणं ऐकलंत का? चार वर्षांपूर्वी ठरवलं होतं, जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकू तेव्हा... Video Viral.हॉटेल्समध्ये मोठ्या स्क्रीनसुटीचा दिवस असल्याने अनेक जणांचे आउटिंगचे नियोजन होते. त्यामुळे शहर परिसरातील हॉटेल्समध्ये ग्राहकांची मोठी गर्दी झालेली होती. या ग्राहकांच्या सुविधेसाठी हॉटेल व्यवस्थापनाने मोठे स्क्रीन लावले होते. अशा या भव्य स्क्रीनवर नाशिककरांनी सामन्याचा थरार अनुभवला.