नाशिक

Nashik Women's Cricket World Cup Winner: झुंजार बहिणींचा विजय! महिला विश्वकरंडक जिंकताच नाशिकमध्ये मध्यरात्री 'दिवाळी', तिरंगा फडकावत जल्लोष

Nashik Fans Celebrate India’s Historic Women’s World Cup Victory : भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वकरंडक जिंकताच नाशिककरांनी एकच जल्लोष केला. क्रीडाप्रेमींनी रस्त्यावर उतरून तिरंगा फडकावला आणि फटाक्यांची आतषबाजी करत ऐतिहासिक विजयाचा आनंद साजरा केला.
Nashik Celebration

Nashik Celebration

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महिला क्रिकेट विश्वकरंडकाच्या अंतिम सामन्याचा थरार नाशिककरांनी रविवारी (ता. २) अनुभवला. क्षणाक्षणाला उत्कंठा वाढविणाऱ्या या सामन्यात सामना हातातून जातो की काय, अशीही एक वेळ आली होती. मात्र, भारतीय महिलांनी अतिशय संयमी खेळी करीत अटीतटीच्या सामन्यात विजयाचे पारडे भारताच्या बाजूने झुकविले अन सर्वत्र एकच जल्लोष सुरू झाला.

Loading content, please wait...
India
Nashik
Cricket
World Cup
maharashtra
Mumbai
women
Celebration

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com