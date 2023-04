Nashik Crime News : कारमधून दीड लाख लंपास

By

सिन्नर (जि. नाशिक) : येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयासमोर उभ्या असलेल्या इनोव्हा कारमधून अज्ञात चोरट्याने १ लाख ५६ हजार ५०० रुपये लांबविल्याची घटना शुक्रवारी (दि. ३१) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास घडली. (One and a half lakh stolen from car nashik crime news)

मूळचे पिंपळे येथील व्यावसायिक व हल्ली सिन्नरच्या उद्योगभवन परिसरात राहणारे पोपट रखमाजी बिन्नर (४५) हे काही कामानिमित्त दुय्यम निबंधक कार्यालयात आले होते. त्यांना आपली इनोव्हा कार लॉक असल्याचे वाटले.

मात्र, दरवाजा उघडा असल्याचा फायदा चोरट्याने घेतला. बिन्नर कारपासून बाजूला गेल्यानंतर अज्ञात चोरट्याने कारमध्ये ठेवलेल्या पिवळ्या पिशवीतील पाचशे रुपयांचे बंडल असलेले १ लाख ५६ हजार ५०० रुपये चोरुन पोबारा केला.

काही वेळाने बिन्नर कारकडे आल्यानंतर कारमधील रक्कम चोरीला गेल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आली. बिन्नर यांनी अज्ञात चोरट्याच्या विरोधात सिन्नर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. हवालदार पंकज देवकाते अधिक तपास करीत आहेत.