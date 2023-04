Nashik News : गोदावरी नदीवरील होळकर पुलावरून एका अज्ञात व्यक्तीने सकाळच्या सुमारास नदीत उडी घेतली असल्याची वार्ता शुक्रवारी (ता.७) परिसरात पसरली. सदर घटनेबाबत निश्चित माहिती मिळत नसल्याने खात्रीपूर्वक दुजोरा मिळत नव्हता.

तर देखील पंचवटी विभागीय कार्यालयातील अग्निशमन दलाचे जवान तसेच स्थानिक जीवरक्षक यांनी होळकर पुलाच्या पश्चिम दिशेला दिवसभर शोध घेतला. परंतु मृतदेह हाती लागला नाही. (One person jumped from Holkar Bridge Unremitting efforts of fire and lifeguards Nashik news)

यावेळी नागरिकांनी पुलावर मोठी गर्दी केली होती. सध्या गोदावरी नदीला पाणी सोडण्यात आले असल्याने शोधकार्यात अडचणी येत होत्या. याप्रकरणी पंचवटी पोलीस ठाण्यात नागरिकांनी फोनवरून माहिती कळवली असली तरी प्रत्यक्षदर्शी व्यक्ती नसल्याने सदर व्यक्ती स्त्री आहे की पुरुष हे समजू शकले नाही.

यामुळे पंचवटी पोलिसांकडून देखील या घटनेस दुजोरा मिळू शकला नाही. मात्र उद्या सकाळी पुन्हा शोध मोहिम सुरू होईल, असे अग्निशामक दलाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

