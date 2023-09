Nashik Crime : धनादेश न वटल्याप्रकरणी एकास कारावासाची शिक्षा

Nashik Crime : दोन लाख रुपयांचा धनादेश न वटल्याप्रकरणी आरोपी समाधान रमेश आहिरे (रा. साई पार्क रो हाऊस, शिवाजीनगर, सातपूर) याच अतिरिक्त न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी ४ महिन्यांचा साधा कारावास व तीन लाख रुपये देण्याची शिक्षा ठोठावली आहे. ( One sentenced to imprisonment for non cashing of cheques nashik crime news)

शशिकांत शिवाजी निकम (रा. रायगड चौक, पवननगर, सिडको) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांनी आहिरे यांच्यासमवेत भागीदारीत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी दोन लाख रुपये दिले होते. परंतु आरोपीने भागीदारीचे कोणतेही दस्तऐवज न केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर निकम यांनी पैशांची मागणी केली.

आरोपीने २ लाख रुपयांचा धनादेश त्यांना दिला, परंतु सदर धनादेश मार्च २०१६ मध्ये वटला नाही. त्याबाबत विचारणा केल्यानंतर त्याने महिन्याभराने टाकण्यास सांगितले.

त्यानुसार निकम यांनी मेमध्ये धनादेश बँकेत वटण्यासाठी दिला असता आरोपीचे बँक खाते ब्लॉक असल्याचे निदर्शनास आले.

याबाबत विचारणा केली असता आरोपीने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला.

यावर अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी. एन. इच्छपुराणी यांनी सबळ पुराव्यानुसार आरोपी आहिरे यास चार महिन्यांचा साधा कारावास व तीन लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. नुकसान भरपाई म्हणून निकम यांना १० हजार रुपये देण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.