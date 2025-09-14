नाशिक

Agricultural News : 'नाफेड'च्या धोरणामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात

NAFED Releases Onions at Rs 24/kg in Open Market : विंचूर येथे व्यापाऱ्यांनी मनमानी करीत अवघ्या सेकंदात भाव बदलल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी महामार्गावर पाऊण तास ‘रास्ता रोको’ केला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाफेड’ने २४ रुपये दराने खुल्या बाजारात कांदा विक्रीला काढल्याने जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या कांदा विक्रीवर परिणाम होऊन भाव दररोज घसरत चालले आहेत. विंचूर येथे व्यापाऱ्यांनी मनमानी करीत अवघ्या सेकंदात भाव बदलल्याने संतप्त झालेल्या शेतकऱ्यांनी महामार्गावर पाऊण तास ‘रास्ता रोको’ केला.

