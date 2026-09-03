नाशिक

Onion Price Hike: कांदा पुन्हा महागला! घाऊक दर ४४ रुपये किलो, किरकोळ बाजारात ७० रुपयांपर्यंत झेप

Onion Prices Surge Again as Retail Rate Touches 70 Rupees: केंद्र सरकारच्या बफर स्टॉक विक्री, ‘कांदा एक्स्प्रेस’ आणि साठेबाजांवरील कारवाई असूनही लासलगाव बाजारात कांद्याच्या दरात तब्बल ६०० रुपयांची उसळी; घाऊक दर ४४ रुपये, तर किरकोळ बाजारात ७० रुपयांपर्यंत झेप
Lasalgaon Onion Prices Surge Wholesale Rate Reaches 4400 Rupees Per Quintal and Retail Prices Touch 70 Rupees Per Kg

Lasalgaon Onion Prices Surge Wholesale Rate Reaches 4400 Rupees Per Quintal and Retail Prices Touch 70 Rupees Per Kg

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सकाळ वृत्तसेवा
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लासलगाव, (जि. नाशिक) : कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून बफर स्टॉकची विक्री, ‘कांदा एक्स्प्रेस’द्वारे प्रमुख शहरांकडे वाहतूक आणि साठेबाजांवर कारवाई अशा उपाययोजना सुरू असतानाच लासलगाव बाजार समितीत कांद्याच्या दराने पुन्हा उसळी घेतली आहे.

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