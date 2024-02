Nashik Online fake Certificates: पेठ तालुक्यात ऑनलाईन बनावट दाखले! आपले सरकार केंद्र संचालकांची ‘तहसील’ला माहिती

पेठ : आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या माध्यमातून पेठ तालुक्यात बनावट जातीचे व उत्पन्नाचे दाखले दिले जात असल्याची चर्चा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होत आहे.

तालुक्यात असलेले पाच आपले सरकार केंद्र संचालकांनी ही बाब अर्जाद्वारे २१ ऑगस्ट २३ ला तहसील कार्यालयास कळविली आहे.

मात्र, अद्यापपर्यंत त्याचा छडा यंत्रणेला लागलेला नाही. ही बनावटगिरी तालुक्यात अधिकच फोफावल्याची शक्यता बळावली आहे. (Online fake certificates in Peth taluka Information of aaple sarkar Center Director to Tehsil nashik news)