Nashik Crime: शहरात पुन्हा ‘ऑनलाइन रोलेट’ पसरतोय पाय; सिडकोतून एकाला अटक

नाशिक : ऑनलाइन रोलेट जुगाराच्या नादाला लागून आत्तापर्यंत अनेक तरुणांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले असून, अनेकांनी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्याही केल्याच्या घटना घडत आहेत.

गेल्या वर्षभरात ऑनलाइन जुगारावर अंकुश ठेवण्यात पोलिसांना यश आलेले असताना, शहरात पुन्हा ऑनलाइन रोलेट जुगाराने आपले पाय पसरविण्यास सुरवात केल्याचे दिसून येत आहे. सिडकोतून पोलिसांनी ऑनलाइन रोलेट जुगाऱ्याला अटक करीत गुन्हा दाखल केला आहे. (Online roulette spreading again in city One arrested from CIDCO Nashik Crime)