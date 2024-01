Nashik News : वर्षभरात फक्त 80 मद्यपी वाहनचालक!! कारवाई करण्यात पोलिस उदासीन

Nashik News : मद्यपान करून वाहन चालविणे वाहनचालकाच्याच जिवावर बेतते, तसेच दुसऱ्याच्या जीवाला धोका पोचतो. त्यामुळे अशा घटना रोखण्यासाठी शासनाने मोठ्या दंडाची तजवीज करतानाच गुन्हा दाखल केला जातो.

परंतु असे असतानाही नाशिक शहर हद्दीमध्ये शहर वाहतूक शाखेला गेल्या वर्षभरात फक्त ८० वाहनचालक मद्यपान करून वाहन चालविताना आढळून आलेले आहे. (Only 80 drunk drivers in year 2023 in nashik city nashik news )