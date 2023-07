Agriculture Course Registration : कृषी अभ्यासक्रम नोंदणीसाठी उद्यापर्यंत संधी

By

Agriculture Course Registration : राज्‍य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षामार्फत कृषी शिक्षण विभागांतर्गत कृषी व कृषी संलग्‍न पदवी अभ्यासक्रमाच्‍या प्रवेश प्रक्रियेत पुन्‍हा मुदतवाढ दिली आहे. (Opportunity till tomorrow for agriculture course registration nashik news)

सोमवारी (ता.१६) मुदत संपत असताना, दुसऱ्यांदा मुदतवाढ दिल्‍याने, आता पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना नोंदणीची मुदत गुरुवार (ता.२०) पर्यंत असेल. कृषी व कृषी संलग्‍न पदवी अभ्यासक्रमांच्‍या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी २४ जूनला प्रक्रिया सुरु झाली होती.

यापूर्वी एकदा मुदतवाढ दिल्‍यानंतर पुन्‍हा मुदत वाढविण्याचा निर्णय सीईटी सेलने घेतला आहे. आता पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना गुरुवारपर्यंत नोंदणी करता येईल.

दरम्‍यान यापूर्वीच्‍या वेळापत्रकानुसार अंतरिम गुणवत्ता यादीची प्रसिद्धी ही या वाढीव मुदतीत येत असल्‍याने पुढील संपूर्ण वेळापत्रकात बदल होणार आहे.

सीईटी सेलने अद्याप सुधारित वेळापत्रक प्रसिद्ध केलेले नसून, नोंदणीची मुदत संपल्‍यानंतर प्रवेश फेऱ्यांचे सविस्तर वेळापत्रक प्रसिद्ध केले जाण्याची शक्‍यता आहे.