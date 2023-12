Sakal Exclusive: गिरणा धरणातून नांदगावसाठी समांतर पाणीपुरवठा योजनेला कार्यारंभ आदेश

Sakal Exclusive : ‘नगरोत्थान'मधून गिरणा धरणातून नांदगाव शहरासाठी समांतर नळपाणीपुरवठा योजनेला अखेर मुहूर्त लागला. ५३ कोटींच्या योजनेसाठी आमदार सुहास कांदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे तांत्रिक, प्रशासकीय मंजुरीनंतर कार्यारंभ आदेश जारी झाला आहे.

योजना १८ महिन्यात पूर्ण होणार आहे. ५६ खेडी नळयोजनेच्या अनियमित व विस्कळीत आणि दहा ते बारा दिवसांच्या आवर्तनाचा कालावधी पाणीपुरवठ्याच्या जाचातून नांदगावकरांची सुटका होणार आहे. (order issued for starting parallel water supply scheme for Nandgaon from Girna Dam nashik news)