Nashik Municipal Election : तीन वर्षांनंतर नाशिक जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या निवडणुका; महायुती-महाआघाडीचे काय होणार?

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. या सर्व पालिकांमधील एकूण सदस्यांच्या २६६ व थेट नगराध्यक्षपदाच्या ११ जागांसाठी २ डिसेंबरला मतदान घेण्यात येणार असून, ३ डिसेंबरला निकाल हाती येतील. या सर्व ठिकाणी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर होणाऱ्या पालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती व महाआघाडी होणार की सर्व पक्ष स्वतंत्र निवडणुकांच्या आखाड्यात उतरणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल. .राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी (ता. ४) राज्यातील २४६ पालिका व ४२ नगरपंचायतींमधील सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला. त्यात जिल्ह्यातील मनमाड, नांदगाव, ओझर, पिंपळगाव बसवंत, चांदवड, सिन्नर, येवला, इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, भगूर, सटाणा या पालिकांचा समावेश आहे. या अकराही पालिकांच्या कार्यक्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यादृष्टीने पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागांची बैठक घेत आचारसंहितेच्या काटेकोर अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत..राज्यातील सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचे नेते महायुती म्हणून एकत्रित निवडणुकांना सामोरे जाऊ, असे सांगत आहेत. परंतु, स्थानिक स्तरावर तिन्ही पक्षांमधील इच्छुक जोरदार तयारीला लागले आहेत. दुसरीकडे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये मतदार याद्यांमधील घोळावरून एकवाक्यता दिसत असली, तरी निवडणुका एकत्रित लढण्यावरून अद्यापही निर्णय झालेला दिसून येत नाही. .अशा परिस्थितीत सोमवार (ता. १०)पासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे. तूर्तास सर्वच पक्षांमधील इच्छुकांनी त्यांच्या पातळीवर निवडणूक लढण्याची तयारी सुरू केली. त्यामुळे महायुती व महाआघाडीबाबत मतदारांमध्ये उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे..थेट नगराध्यक्षांची होणार निवडपालिकांमध्ये सदस्यांच्या निवडीबरोबर जनतेतून थेट नगराध्यक्षांची निवड होणार आहे. राज्यात यापूर्वी सन २०१७ च्या निवडणुकांवेळी थेट नगराध्यक्ष पदांसाठी मतदान घेण्यात आले होते. आठ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा याच पद्धतीने मतदारांना नगराध्यक्ष निवडून द्यायचा आहे. त्यामुळे या पदासाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी तयारी सुरू केली..मतदार करणार एकापेक्षा अधिक मतदानपालिकांच्या निवडणुकीत बहुसदस्यीय पद्धती होणार असून, एका प्रभागात सर्वसाधारणपणे दोन जागा आहेत. एकूण सदस्य संख्येचा विषम आकडा असलेल्या नगर परिषदांत एका प्रभागात तीन जागा असतील. तसेच, थेट अध्यक्षपदासाठीही मतदान होणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत एक मतदार हा साधारणत: तीन ते चार जागांसाठी मतदान करेल..नगराध्यक्ष पदयेवला-इतर मागास वर्ग (ओबीसी)मनमाड-सर्वसाधारणसिन्नर-सर्वसाधारणओझर-अनुसूचित जाती महिलापिंपळगाव बं.-अनुसूचित जमातीइगतपुरी-ओबीसी महिलात्र्यबकेश्वर-ओबीसीनांदगाव-खुलाभगूर-ओबीसी महिलाचांदवड-अनुसूचित जातीसटाणा-ओबीसी महिला.Income Tax Department: तीन महिने काम अन् तीन महिने घरी थांब; आयकर विभागाचे अफलातून कंत्राटी धोरण, कर्मचारी जगताहेत आश्वासनाचा 'श्वास' घेऊन.नाशिक जिल्ह्यातील पालिकांची स्थितीपालिका- मनमाड, ओझर, सिन्नर, येवला, पिंपळगाव ब., चांदवड, इगतपुरी, सटाणा, भगूर, त्र्यंबकेश्वर, नांदगावप्रभाग-१६,१३,१५,१३,१२,१०,१०,१२,१०,१०,१०संख्या-३३,२७,३०,२६,२५,२०,२१,२४,२०,२०,२०