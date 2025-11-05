नाशिक

Nashik Municipal Election : तीन वर्षांनंतर नाशिक जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या निवडणुका; महायुती-महाआघाडीचे काय होणार?

Election Schedule and Code of Conduct Implemented Across 11 Councils : नाशिक जिल्ह्यातील ११ नगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर; २ डिसेंबरला मतदान, ३ डिसेंबरला निकाल, महायुती आणि महाआघाडीतील चुरस वाढली.
Election

Election

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: जिल्ह्यातील ११ पालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. या सर्व पालिकांमधील एकूण सदस्यांच्या २६६ व थेट नगराध्यक्षपदाच्या ११ जागांसाठी २ डिसेंबरला मतदान घेण्यात येणार असून, ३ डिसेंबरला निकाल हाती येतील. या सर्व ठिकाणी आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. तब्बल तीन वर्षांनंतर होणाऱ्या पालिकांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती व महाआघाडी होणार की सर्व पक्ष स्वतंत्र निवडणुकांच्या आखाड्यात उतरणार, हे लवकरच स्पष्ट होईल.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
election
Muncipal corporation
Voting
OBC

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com