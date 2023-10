Nashik News : दुर्धर आजारांनी ग्रस्त रुग्णांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना आजाराशी झगडण्याची दिशा आणि खंबीर पाठबळ देण्यासाठी एसएमबीटी आयुर्वेद रुग्णालयात ‘पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर' सुरू करण्यात आले. ‘राहत’ असे या ‘पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर’चे नाव आहे.

एसएमबीटी आयुर्वेद रुग्णालय व मुंबई येथील टाटा मेमोरियल रुग्णालयतर्फे ‘पॅलिएटिव्ह केअर सेंटर'चे येत्या शुक्रवारी (ता. १३) उदघाटन होईल. (Palliative Care Center in SMBT for the care of terminally ill patients Opening on Friday Nashik News)

कर्करोग, पक्षाघात, एचआयव्ही-एड्स, औषधाने न होणारे क्षयरोग, मतिमंद मुले, वृद्धापकाळाने अपंगत्व आणि किडनी विकार, लिव्हर विकारग्रस्त दुर्धर आजाराचे रुग्ण पूर्णपणे बरे होऊ शकत नाहीत, त्यांचे शारीरिक, मानसिक स्वास्‍थ्य बिघडते.

त्यात अनेक नातेवाईक खचून जातात. त्यातून सावरत रुग्णाची काळजी घेण्यासाठी केंद्रात मदत केली जाईल. केंद्रात डॉक्टरांसह परिचारिका, समुपदेशक, सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून रुग्णाच्या वेदना कमी केल्या जातील.

रुग्णाचे समुपदेशन केले जाईल. आजाराशी झगडण्यासाठी शारीरिक व मानसिक तयार केली जाईल. आहार आणि व्यायामाबाबत मार्गदर्शनासाठी सेवा उपलब्ध असेल. डॉ. गौरी कुलकर्णी, डॉ. विनया वाघ यांच्यासह अनेक तज्ज्ञ पूर्णवेळ उपलब्ध असतील.

केंद्राच्या उदघाटनावेळी ‘पॅलिएटिव्ह केअर’ संकल्पना याविषयावर तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. या वेळी डॉ. कुलकर्णी, टाटा मेमोरियल रुग्णालयाच्या पॅलिएटिव्ह सल्लागार डॉ. जयिता देवधर, डॉ. रघू थोटा व डॉ. रूप गुरसहानी उपस्थित राहतील.

न्युरो पॅलिएटिव्ह केअर, एंड ऑफ लाइफ केअर, संभाषण कौशल्य व ठळक; परंतु वाईट बातमी अशा विषयावर मंथन होईल.

"दीर्घकालीन यकृत अथवा किडनी आजाराने ग्रस्त रुग्ण, कर्करोगाच्या उपचारांना प्रतिसाद न देणारे रुग्णांना डॉक्टर ‘पॅलिएटिव्ह केअर’चा सल्ला देतात. इथे रुग्णांना होणाऱ्या असह्य वेदनांवर वेदनाशामक अथवा उपशामक उपचार पद्धतीने दिलासा दिला जातो. एसएमबीटी आयुर्वेद रुग्णालयामध्ये ‘पॅलिएटिव्ह केअर युनिट’ उभारण्यात आले आहे. त्यात रुग्णांना दाखल केले जाईल."- डॉ. प्रदीप भाबड (वैद्यकीय अधीक्षक, एसएमबीटी आयुर्वेद रुग्णालय)