नाशिक

Panchavati Express : नाशिकची जीववाहिनी पंचवटी एक्स्प्रेस पन्नाशीची झाली! नाशिक रोड स्टेशनवर केक कापून जल्लोष

Panchavati Express Marks 50 Years of Service : नाशिक रोड स्थानकात पंचवटी एक्स्प्रेसच्या ५० व्या वर्धापनदिनानिमित्त रेल्वे अधिकारी, कर्मचारी आणि प्रवासी यांनी केक कापून व ढोल-ताशांच्या गजरात उत्सव साजरा केला.
Panchavati Express

Panchavati Express

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक रोड: नाशिककरांची ‘जीववाहिनी’ समजल्या जाणाऱ्या आणि गेल्या ५० वर्षांत लाखो नाशिककरांना रोजगार-व्यवसाय देणाऱ्या पंचवटी एक्स्प्रेसचा ५० वा वाढदिवस शुक्रवारी (ता. ३१) उत्साहात साजरा करण्यात आला. नाशिक रोड रेल्वेस्थानकात सकाळी सातला गाडी येताच, केक कापून आणि पेढे वाटून आनंद साजरा करण्यात आला. ‘पंचवटी’ येताच ढोल-ताशांच्या गजरात, गाडीला फुगे आणि फुलांची तोरणे लावून तिचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
railway
Mumbai
Celebration
Panchavati Express

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com