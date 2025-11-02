Panchavati Express : नाशिकची जीववाहिनी पंचवटी एक्स्प्रेस पन्नाशीची झाली! नाशिक रोड स्टेशनवर केक कापून जल्लोष

नाशिक रोड: नाशिककरांची ‘जीववाहिनी’ समजल्या जाणाऱ्या आणि गेल्या ५० वर्षांत लाखो नाशिककरांना रोजगार-व्यवसाय देणाऱ्या पंचवटी एक्स्प्रेसचा ५० वा वाढदिवस शुक्रवारी (ता. ३१) उत्साहात साजरा करण्यात आला. नाशिक रोड रेल्वेस्थानकात सकाळी सातला गाडी येताच, केक कापून आणि पेढे वाटून आनंद साजरा करण्यात आला. ‘पंचवटी’ येताच ढोल-ताशांच्या गजरात, गाडीला फुगे आणि फुलांची तोरणे लावून तिचे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले..भुसावळचे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक अजय कुमार यांच्या हस्ते केक कापण्यात आला. प्रवासी उज्ज्वला कोल्हे यांनी ‘पंचवटी’च्या चालकाचे तसेच गाडीचे औक्षण केले. या वेळी प्रवासी वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश फोकणे, उपाध्यक्ष किरण बोरसे, कार्याध्यक्ष कैलास बर्वे, स्टेशन मास्तर मनोज श्रीवास्तव, बाळासाहेब केदारे, मनोहर पगारे, अशोक रूपवते, इजाज शेख, सुदाम शिंदे, ‘डीएमई’ निखिलेश आरोटे, मेंटेनन्स विभागाचे प्रमुख हेमंत डोंगरे, वली सय्यद, दीपक भदाणे, सुनीता गरुड, जयराम दलानी, नितीन जगताप, दत्ताराम गोसावी, कांतिलाल गीते, प्रसाद पवार, अरुण पवार, वाणिज्य प्रमुख राकेश पलाडिया, डी. एल. मीना, रेल्वे पोलिस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक सचिन बनकर, उपनिरीक्षक सुहास कुलकर्णी आदींसह प्रवासी उपस्थित होते. भुसावळ विभागाचे ‘डीआरएम’ पुनीत अगरवाल यांनी शुभेच्छा दिल्या..माझा बॅचमेट इथं अधिकारी, बोगस IPS पोहोचला पुणे आयुक्तालयात; ज्याचं नाव घेतलं तो समोर येताच....प्रवाशांकडून रेल्वे प्रशासनाकडे मागण्यापंचवटी एक्स्प्रेसचा ‘रनिंग टाइम कमी करून ती सकाळी साडेदहाला मुंबईत, तर रात्री सव्वानऊला नाशिकला पोहोचावी, ‘पंचवटी’ हिंगोलीला शेअर न करता धुळ्याला कनेक्ट करावी, पासधारकांची बोगी बदलावी, गाडीची नियमित स्वच्छता करावी, डब्यातील झुरळांचा बंदोबस्त करावा आदी मागण्या प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाकडे केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.