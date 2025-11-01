नाशिक

Panchavati Express : नाशिकची 'पंचवटी' समस्यांच्या गर्तेत! खराब कोचमुळे पासधारकांना तासन् तास उभे राहून प्रवास करण्याची वेळ

Daily Commuters Suffer Due to Poor Coach Maintenance : नाशिककरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेल्या मनमाड-नाशिक-मुंबई पंचवटी एक्स्प्रेसला कोच बदल, पाण्याची समस्या आणि उशिरामुळे प्रवाशांना त्रास होत आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे विशेषत: पासधारकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे.
नाशिक रोड: रेल्वेला घसघशीत महसूल देणाऱ्या, नाशिककरांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या व प्रतिष्ठेच्या असलेल्या मनमाड-नाशिक-मुंबई पंचवटी एक्स्प्रेसला काही दिवसांपासून विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. याचा विपरीत परिणाम प्रवाशांवर होत आहे. विशेषकरून पासधारक प्रशासनाच्या या मनमानी व अनागोंदी कारभाराचे बळी ठरत आहे.

