Panchavati Express : नाशिकची 'पंचवटी' समस्यांच्या गर्तेत! खराब कोचमुळे पासधारकांना तासन् तास उभे राहून प्रवास करण्याची वेळ

नाशिक रोड: रेल्वेला घसघशीत महसूल देणाऱ्या, नाशिककरांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या व प्रतिष्ठेच्या असलेल्या मनमाड-नाशिक-मुंबई पंचवटी एक्स्प्रेसला काही दिवसांपासून विविध समस्यांनी ग्रासले आहे. याचा विपरीत परिणाम प्रवाशांवर होत आहे. विशेषकरून पासधारक प्रशासनाच्या या मनमानी व अनागोंदी कारभाराचे बळी ठरत आहे. .बसण्यास जागा असूनही त्रासदायक कोचमुळे पासधारकांना चार ते पाच तास उभ्याने प्रवास करावा लागत आहे. नोकरी-व्यवसायानिमित्त रोज पहाटे उठून रात्री बाराला घरी परतणाऱ्या प्रवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. प्रशासनास वारंवार विनंती करूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे..नाशिककरांसाठी सुरु केलेल्या पंचवटीसह अनेक रेल्वेगाड्या अन्य जिल्ह्यांसाठी पळविण्यात आल्या आहेत. तेव्हापासून रेल्वे प्रवाशांवर अन्याय सुरू आहे. नाशिककरांकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष झाल्याची भावना प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहे. पंचवटीतून नाशिक, मनमाड, इगतपुरी आदी ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणावर नोकरदार, व्यापारी, विद्यार्थी, रूग्ण मुंबईला अप-डाऊन करतात..मात्र, महत्त्वाचा दर्जा असूनही या गाडीच्या डब्यांमध्ये पाणी नसते. झुरळांचा मोठ्या प्रमाणात उपद्रव सहन करावा लागतो. डब्यांच्या चुकीच्या डिझाईनमुळे बसण्याची जागा व खिडकी यामधील तफावत त्रासदायक ठरत आहे. या समस्यांमुळे पंचवटी एक्स्प्रेसप्रेस सध्या प्रवासी व पासधारकांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे..पंचवटी एक्स्प्रेसमुळे रेल्वेला नियमितपणे चांगला महसूल मिळतो. मात्र, एक वर्षापासून या गाडीला दुय्यम दर्जा दिला जात आहे. ही गाडी मुंबईला दररोज मिनिटे उशिराने पोचत असल्याने अनेकांच्या नोकऱ्या जाण्याची वेळ आली आहे. प्रवासी वेल्फेअर असोसिएशनने संबंधित प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विनंती पत्रे दिली. .सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तक्रारी केल्या. तरीदेखील प्रशासन पंचवटी एक्स्प्रेसच्या प्रवाशांच्या समस्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करत असल्याची तक्रार आहे. प्रवासी संघटनेच्या सूचनांकडे व विनंतीला केराची टोपली दाखवली जात आहे..Chandrakant Patil Sangli : चंद्रकांत पाटील यांनी सांगली महापालिकेचं गणित सांगितलं, जयश्री पाटील यांना झुकतं माप दादा देणार का?.पंधरा दिवसांपूर्वी पासधारकांचा कोच देखभालीसाठी बदलविण्यात आला असून, त्या जागी लावलेला दुसरा कोच प्रवाशांच्या आरोग्यास त्रासदायक ठरत आहे. बैठक व्यवस्था आरामदायी नाही, कोचमध्ये पाणी नसते. मूळ कोच ताबडतोब लावावा.- एजाज शेख, पासधारक, पंचवटी एक्स्प्रेस.