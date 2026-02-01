Nashik News : सोनियाचा रथ, भक्तीचा थाट! पंचकल्याणक महोत्सवासाठी नाशिकमध्ये अवतरले सुवर्णशिल्प

प्रशांत भरवीरकर- नाशिक: पंचकल्याणक महोत्सवाच्या पावन आणि ऐतिहासिक पर्वाची भव्यता अधिकच उजळवणारा, श्रद्धा, तपस्या आणि उत्कृष्ट शिल्पकलेचा संगम असलेला अत्यंत देखणा व भव्य रथ मिरवणुकीसाठी पूर्णत्वाला आला आहे. जैन धर्मपरंपरेतील धार्मिक मूल्ये, अहिंसा, संयम आणि शुद्धतेचे प्रतीक असलेला हा रथ पाहणाऱ्यांच्या मनात भक्तिभाव जागवणारा ठरणार आहे..सुमारे १२५ किलो तांबे धातूपासून घडविलेला हा रथ संपूर्ण शुद्ध सोन्याच्या मुलाम्याने झळाळून निघाला आहे. रथाची प्रत्येक बाजू, प्रत्येक कोन कुशल कारागिरांच्या निपुण हातांनी साकारला गेला असून, त्यावर कोरीव नक्षीकाम, धार्मिक चिन्हे आणि अलंकारिक रचना अत्यंत सूक्ष्मपणे उभारण्यात आल्या आहेत. सोन्याच्या झळाळीतून प्रकट होणारे हे शिल्पसौंदर्य जैन कला-परंपरेचे वैभव अधोरेखित करते. रथासोबत तितकीच आकर्षक आणि सुसंस्कृत डोली सजविण्यात येत असून, तिच्यावरही सोन्याचा मुलामा व सुबक नक्षीकाम केले आहे. .रथाच्या अग्रभागी सुवर्णवर्खी दोन अश्व विराजमान असणार असून, त्याची शौर्य, गतिमानता आणि सौंदर्य दर्शविणारी आकृती भाविकांचे लक्ष वेधून घेणारी आहे. रथावर मंगलदायी कलश ठेवण्यात येणार असून, त्याच्या सान्निध्यात भगवान महावीरांची आकाराने छोटी, पण अत्यंत देखणी व भावपूर्ण मूर्ती प्रतिष्ठापित करण्यात येणार आहे. जैन धर्मातील मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेऊन हा रथ साकारण्यात आला आहे. शुद्धता, साधेपणा आणि आध्यात्मिक तेज यांचा समतोल साधणारी ही रचना पंचकल्याणक महोत्सवाच्या तत्त्वज्ञानाशी पूर्णतः सुसंगत आहे..त्यामुळे हा रथ केवळ सौंदर्याचे प्रतीक न राहता, भगवान महावीरांच्या तपश्चर्या, त्याग आणि करुणेच्या संदेशाचे जिवंत रूप ठरणार आहे. सध्या या रथावर केरळहून आणलेल्या कुशल आणि अनुभवी कारागिरांचे अहोरात्र परिश्रम सुरू आहेत. शेवटच्या टप्प्यातील बारकावे पूर्ण करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. प्रत्येक अलंकार घडविताना श्रद्धा, भक्ती आणि कलात्मक परंपरेचा वारसा जपण्यात येत आहे. .रथ पूर्णत्वास गेल्यानंतर पंचकल्याणक महोत्सवातील मिरवणुकीत तो सर्वांचे आकर्षण ठरणार, यात शंका नाही. पंचकल्याणक महोत्सवाच्या मिरवणुकीसाठी तयार होणारा हा भव्य रथ जैन धर्माच्या सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आध्यात्मिक वैभवाचे प्रतीक ठरणार असून, भाविकांच्या मनात भक्तिभाव आणि शांततेची अनुभूती देणारा ऐतिहासिक ठसा उमटवेल, अशी भावना भाविकांमध्ये व्यक्त होत आहे..अश्वरथाचे महत्त्व अनन्यसाधारणजैन धर्मात अश्वरथ (घोडागाडी किंवा अश्वारूढ रथ) विशेषतः तीर्थंकर, चक्रवर्ती सम्राट किंवा महापुरुषांच्या महानिष्क्रमण (संन्यास) आणि राजेशाही थाटाचे प्रतीक म्हणून महत्त्वपूर्ण आहे. भगवान ऋषभदेवांनीही अश्वरथातूनच दीक्षा स्थळाकडे प्रस्थान केले होते, जे ऐहिक सुखाचा त्याग करून आध्यात्मिक मार्गाकडे जाण्याचे प्रतीक आहे. .हे पवित्र रथाचे प्रतीक शुभप्रसंगी वापरले जाते. भगवान महावीरांसारखे तीर्थंकर राजप्रासादातून निघताना, मोह आणि ऐहिक भोगांचा त्याग करून तपश्चर्येच्या मार्गावर (दीक्षा) निघताना रथाचा वापर करत असत. हे सांसारिक जीवनाचा त्याग करण्याचे प्रतीक आहे. भारतीय इतिहासातील चक्रवर्ती सम्राट शक्ती, वैभव आणि धर्माचे रक्षक मानले जातात..Mangal Prabhat Lodha: आयटीआय होणार ‘स्किल डेव्हलपमेंट हब’: मंत्री मंगलप्रभात लोढा, पहिल्या टप्प्यात तीन जिल्ह्यांत योजना!.डोलीला खांदा देणे भक्तीचे लक्षण‘डोली’ किंवा पालखीचा वापर प्रामुख्याने तीर्थंकरांच्या मूर्ती, पवित्र ग्रंथ किंवा आचार्यांची शोभायात्रा काढण्यासाठी केला जातो. ही भक्ती, आदर आणि श्रद्धेची अभिव्यक्ती मानली जाते. ज्यामुळे आध्यात्मिक वातावरणनिर्मिती होते. विविध शुभप्रसंगी डोलीचा सन्मानपूर्वक वापर होतो. डोली ही केवळ प्रवासाचे साधन नसून ती एका पवित्र पालखीसारखी असते, जिच्यात तीर्थंकरांची मूर्ती विराजमान असते. त्यामुळे तिला ‘जिन डोली’ असेही म्हटले जाते. साधू-संतांच्या किंवा तीर्थंकरांच्या मूर्तींना वंदन करण्यासाठी जेव्हा त्यांची मिरवणूक काढली जाते, तेव्हा डोली सजवली जाते. विशेषतः जैन तीर्थक्षेत्रांवर किंवा मंदिरांच्या स्थापनेच्या वेळी डोली मिरवणुकीचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते. डोली उचलणे किंवा तिला खांदा देणे हे भक्तीचे लक्षण मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.