Farmers Safety : जीव मुठीत घेऊन पाणी देण्याची वेळ टळली! पांढुर्लीत महावितरणने बदलले कृषी पंपाचे वेळापत्रक

पांढुर्ली: पांढुर्ली व पंचक्रोशीत रात्री बिबट्यांचा वावर असल्याने शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महावितरण कंपनीने शेती पंपासाठी वीजपुरवठा दिवसा करण्यात आला आहे. अशी माहिती पांढुर्ली उपकेंद्राचे सहायक अभियंता कार्यकारी दीपक मोगल यांनी दिली. पांढुर्ली येथे वीज वितरण कंपनीचे ग्रामीणचे कार्यकारी अभियंता अनिल झटकरे, उपकार्यकारी अभियंता हेमंत बनसोड यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत शेतीविषयक वीजपुरवठा दिवसा देण्यासंबंधी नियोजन केलेले आहे..रात्री अपरात्री बिबट्याच्या हल्ल्यामुळे शेतकऱ्यांना पिकांना पाणी देताना जीव मुठीत धरून काम करावे लागत आहे. बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकऱ्यांना रात्री शेतीला पाणी देताना अडचणी येत आहेत. शेतकऱ्यांनीही दिवसांत शेतीला वीजपुरवठा करण्यासाठी मागणी केली असल्याने महावितरण कार्यकारी अभियंता यांच्या आदेशानुसार आता शेतीविषयक वीजपुरवठा वेळापत्रक बदलण्यात येत आहे. .वीजपुरवठा दिवसा देण्याचे प्रयत्न करत असताना कोणीही सिंगल फेज म्हणजेच कपॅसिटर लावून मोटार पंप चालू करू नये. वेळापत्रकानुसार असलेल्या थ्री फेज वीजपुरवठ्याच्या टाईमामध्ये मोटार चालू करून शेतपिक यांना पाणी द्यायचे आहे. कोणीही सिंगल फेज करून पाणी पंप मोटर चालवू नये. अन्यथा वीज चोरी भरारी पथक यांच्या निदर्शनात थ्री फेज शेती विषयक मोटार पंप यांना एक्स्ट्रॉ असलेले कपॅसिटर काढून घेण्यात येतील. तसेच शेतीसाठी अनधिकृतपणे वीजजोडणी असल्यास गुन्हा नोंदवून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे..PAK vs SL: म्हणे श्रीलंकेच्या खेळाडूंना देणार राष्ट्रपतींची सुरक्षा! पाकिस्तान हट्ट सोडायला तयार नाही, कंबर कसली....असे आहे वेळापत्रकसकाळी ४ ते दुपारी १२ तसेच दुपारी १२ ते रात्री ८. थ्री फेज वीजपुरवठा घोरवड व शिवडा एजी फिडर सकाळी ४ ते दुपारी १२ पर्यंत तसेच बेलू व पांढुर्ली वडगाव एजी फिडर दुपारी १२ ते रात्री ८ पर्यंत चालू राहील. तसेच सोमवार ते रविवार आठवडा पद्धतीने स्लॉट बदली होत जाईल. म्हणजेच या आठवड्यातील उर्वरित दिवस शिवडा घोरवड एजी सकाळी ४ ते दुपारी १२ पर्यंत चालू राहील. तसेच पुढील पूर्ण आठवडा बेलू व पांढुर्ली वडगाव एजी फिडर सकाळी ४ ते दुपारी १२ चालू राहील. वीजबिल न भरल्यास वीजपुरवठा खंडित केला जाईल व दंड स्वरूपात ३६६ रुपये आकारण्यात येतील, असे सहायक अभियंता दीपक मोगल यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.