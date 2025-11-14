नाशिक

Farmers Safety : जीव मुठीत घेऊन पाणी देण्याची वेळ टळली! पांढुर्लीत महावितरणने बदलले कृषी पंपाचे वेळापत्रक

Daytime Electricity Supply for Pandhurli Farmers : पांढुर्ली उपकेंद्राचे सहायक अभियंता दीपक मोगल यांनी बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे शेतकऱ्यांसाठी शेतीपंपाचा वीजपुरवठा दिवसा करण्याचे नियोजन जाहीर केले.
सकाळ वृत्तसेवा
पांढुर्ली: पांढुर्ली व पंचक्रोशीत रात्री बिबट्यांचा वावर असल्याने शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महावितरण कंपनीने शेती पंपासाठी वीजपुरवठा दिवसा करण्यात आला आहे. अशी माहिती पांढुर्ली उपकेंद्राचे सहायक अभियंता कार्यकारी दीपक मोगल यांनी दिली. पांढुर्ली येथे वीज वितरण कंपनीचे ग्रामीणचे कार्यकारी अभियंता अनिल झटकरे, उपकार्यकारी अभियंता हेमंत बनसोड यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत शेतीविषयक वीजपुरवठा दिवसा देण्यासंबंधी नियोजन केलेले आहे.

