Chhagan Bhujbal : छगन भुजबळांच्या प्रयत्नांना यश! धुळे, जळगावचे पार्सल आता थेट नाशिकमधून

नाशिक: नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील टपाल सेवा अधिक वेगवान करण्यासाठी पार्सल हबच्या श्रेणीत वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे टपाल सेवा अधिक जलद होणार असल्याचे राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले..जानेवारी २०२५ मध्ये नाशिकमधील भारतीय टपाल विभागाच्या 'इंट्रा सर्कल हब' चे 'नॅशनल सॉर्टिंग हब' मध्ये श्रेणीवर्धन करण्यात आले होते. त्यामुळे स्पीड पोस्ट सुविधा अधिक वेगवान झाली. त्याच धर्तीवर 'मेल आणि पार्सल ऑप्टिमायझेशन प्रोजेक्ट नेटवर्क' अंतर्गत नाशिक पार्सल हबचे देखील श्रेणीवर्धन करण्यासाठी आपला पाठपुरावा सुरू होता, असे भुजबळ यांनी नमूद केले. .नाशिकमध्ये टपाल खात्याची स्थावर मालमत्ता मोठ्या प्रमाणावर असल्याने त्याचा स्पर्धात्मक फायदा या श्रेणीवर्धनासाठी मिळणार आहे. तसेच समृद्धी महामार्ग, रेल्वे सेवा आणि विमानसेवेची वाढलेली व्याप्ती या गोष्टी देखील यासाठी पूरक ठरल्या. या बाबींचा विचार करून मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला होता. .त्यानुसार नाशिक एल-२ पार्सल हबचे एल-१ पार्सल हबमध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास मंजुरी मिळाली आहे. देशात सध्या कार्यरत असलेल्या १०९ पार्सल हबपैकी ७९ पार्सल हबच्या श्रेणीत बदल करणे प्रस्तावित होते. त्यांपैकी एकमेव नाशिकच्या श्रेणीत वाढ करण्यात आली आहे..मुंबईऐवजी आता नाशिकमधून पार्सलची वाहतूकश्रेणीवर्धित झाल्याने नाशिक रोड स्थित एल-१ पार्सल हबसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि स्वयंचलित व अद्ययावत यंत्रणा उभारली जाईल. पार्सल हब सुविधा प्रामुख्याने मोठे व अधिक वजनाचे पार्सल पाठविण्यासाठी वापरली जाते. 'इंट्रा सर्कल हब' चे 'नॅशनल सॉर्टिंग हब' मध्ये श्रेणीवर्धन झाल्यामुळे स्पीड पोस्ट पाठवण्याचा कालावधी साधारणपणे तीन दिवसांवरून दोन दिवसांवर आला आहे..त्याचप्रमाणे, मोठे व अधिक वजनाचे पार्सल पाठविण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीतही मोठी घट होणार आहे. या निर्णयामुळे आता धुळे, नंदुरबार, जळगाव व नाशिक जिल्ह्यांमधील पाठवले जाणारे व येणारे पार्सल यापूर्वी मुंबईला जात असत, ते आता मुंबईला न जाता थेट नाशिकमधूनच पाठवले जातील व येतील. अमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट यांसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या पार्सल सुविधेसाठी टपाल खात्याशी करारबद्ध आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातही अधिक वेगाने स्पीड पोस्ट आणि पार्सल पोहचणे शक्य होईल..देशातील निवडक ४५ पार्सल हबमध्ये समावेशकेंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या धोरणानुसार, देशात एल-१ पार्सल हबची कमाल संख्या ४५ निश्चित करण्यात आली आहे. या श्रेणीवर्धनामुळे देशातील निवडक ४५ एल-१ पार्सल हबमध्ये नाशिकचा समावेश झाला आहे..Uttrakhand : आता थांबायचं नाही! CM धामींनी राज्यातील २८३८ लाखांहून अधिक योजनांना हिरवा कंदील दाखवला .या ४५ पैकी संपूर्णपणे स्वयंचलित व अद्ययावत ४० पार्सल हबमध्ये देखील नाशिकचा समावेश करण्यात आला आहे.आतापर्यंत महाराष्ट्रातील मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारखी पोस्टाची क्षेत्रीय कार्यालये एल-१ दर्जा प्राप्त पार्सल हब आहेत. मात्र, नाशिक हे विभागीय कार्यालय असतानादेखील एल-१ प्रकारात श्रेणीवर्धित केलेले महाराष्ट्रातील एकमेव पार्सल हब ठरले आहे.