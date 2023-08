Greenfield Highway : निफाड तालुक्यातील शेतीही बागायती असून, शासनाच्या बाजारमूल्यापेक्षा अधिक दराने येथील शेतजमिनीची खरेदी-विक्री होते.

त्यामुळे सुरत-नाशिक-नगर ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी शासकीय मूल्यापेक्षा अधिक दराने म्हणजे समृद्धी महामार्गाप्रमाणे भूसंपादनाचा बाजारभाव मिळावा, तसेच प्रकल्पबाधित असा शासकीय दाखला मिळावा, अशी मागणी गोदाकाठ परिसरातील शेतकऱ्यांनी आमदार दिलीप बनकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

आमदार बनकर यांनी तत्काळ जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे भूसंपादनाच्या मोबदला बाजारभावापेक्षा अधिक मिळावा, यासाठी केंद्र शासनाकडे मागणी करण्याबाबत सुचविले आहे. (Pays More like samruddhi highway Demand of farmers to MLA Bankar about Greenfield Highway nashik)

सुरत-नाशिक-नगर ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी भूसंपादनाचे काम प्रशासनाकडून युद्धपातळीवर सुरू आहे.

त्यात निफाडच्या गोदाकाठ परिसरातील चेहडी खुर्द, वर्हेदारणा, लालपाडी, दारणा सांगवी, सावळी, चाटोरी, रामनगर, पिंपळगाव निपाणी, तळवाडे गावातील भूसंपादन प्रस्तावित आहे, पण त्यासाठी शासकीय मूल्याप्रमाणे मोबदला देणार असल्याचे समजल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.

प्रकल्पबाधित होऊ पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आमदार दिलीप बनकर यांची भेट घेऊन व्यथा मांडली.

शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाचा प्रचलीत दरापेक्षा निम्माच आहे. त्या तुलनेत सुमद्धी महामार्गासाठी भूसंपादनाचा दर वाढीव होता. त्या पातळीवर दर मिळावा यांसह प्रकल्पग्रस्ताचा दाखला मिळावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

आमदार बनकर यांनी त्यावर तत्काळ दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्या केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित करण्याचे कळविण्यात आले आहे.

निवेदनावर शिवाजी सानप, ज्ञानेश्‍वर खाडे, फिरोज शेख, शिवाजी सानप, कांतिलाल बोडके, रोशन शिंदे, सोमनाथ वडघुले, सोमनाथ सानप, काशिनाथ टर्ले, मधुकर खाडे, शशिकांत सानप, संदीप सानप, रामदास फड, हरीश शिंदे, गोविंद शिंदे, नामदेव रूमणे, रामा फड, परवेझ शेख, धनंजय शिंदे आदी शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

"ग्रीनफिल्ड महामार्गात भूसंपादनाचा दर आमच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे. शासकीय मूल्याचा निकष न लावता समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर दर द्यावा, अन्यथा शेतकरी या प्रकल्पाला विरोध करतील." -शिवाजी सानप, शेतकरी, वर्हेदारणा