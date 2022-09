नाशिक : भाजीपाला खरेदी करून घराकडे परतणाऱ्या पादचारी वृद्धेची पर्स पाठीमागून आलेल्या चोरट्याने बळजबरीने खेचून पोबारा केल्याचा प्रकार घडला. मखमलाबाद रोडवर भरदिवसा घडलेला सदरचा प्रकार एका इमारतीच्या सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. या घटनेमुळे वयोवृदधांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला असून, पंचवटी पोलिसांचे गस्तीपथक या परिसरात नाही का, असा प्रश्‍न जागरुक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. (pedestrian stole an old woman purse in broad daylight incident caught on CCTV Nashik Latest Crime News)

मंगला मुरलीधर सावंत (रा. वरद बंगला, जाणता राजा कॉलनी, मखमलाबाद रोड, पंचवटी) या ६३ वर्षीय वयोवृदध महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार, गेल्या गुरुवारी (ता.२२) सायंकाळी मखमलाबाद रोडवरील विठ्ठल-रुख्मिणी मंगल कार्यालय परिसरात आल्या होत्या. भाजीपाला खरेदी केल्यानंतर सायंकाळी साडेसात वाजेच्या सुमारास मखमलाबाद रोडने त्यांच्या घराकडे पायी निघाल्या होत्या.

रस्त्यावरील सेजल पार्कसमोर त्या आल्या असता, पाठीमागून टोपी घातलेला संशयित युवक आला आणि त्याने वयोवृद्‌ध सावंत यांना आडवे होत यांच्या हातातील पर्स बळजबरीने हिसकावू लागला. यावेळी दोघांमध्ये झटापटही झाली. संशयिताने झटका देऊन त्यांच्या हातातील पर्स व मोबाईल हिसकावून पोबारा केला. यावेळी सावंत यांनी आरडाओरडा केला. परंतु सदरील रस्त्यावर फारशी वर्दळ नसल्याने संशयित पसार झाला. पर्समध्ये ४ हजार रुपये रोख, मोबाईल व एटीएम कार्ड असे १४ हजार रुपयांचा ऐवज चोरट्याने चोरून नेला आहे.

सदरचा प्रकार सेजल पार्क या इमारतीला असलेल्या सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे. सीसीटीव्हीतील संशयिताचा पोलिस शोध घेत आहेत. याप्रकरणी पंचवटी पोलिसात लुटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, पोलीस ठाणे निहाय गस्ती पथके नेमलेले असतानाही भरदिवसा असा लुटीचा प्रकार घडल्याने पोलिसांचे गस्तीपथक करतात तरी काय, असा प्रश्‍न जागरुक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. तसेच, या घटनेमुळे वयोवृद्धांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.

