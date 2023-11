Nashik News: मुंबई नाका, द्वारका सर्कलचा घेर कमी करणार; महापालिका सिग्नल यंत्रणा उभारणार

By

Nashik News : मुंबई- आग्रा महामार्गावरील महापालिका हद्दीतील मुंबई नाका व द्वारका सर्कल येथील वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन दोन्ही सर्कलचा घेर कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई नाका येथील मायलन सर्कलचे काम सुरू झाले असून, राष्ट्रीय महामार्गाच्या हद्दीतील सर्कल तोडून तेथे भिंत उभारली जाणार आहे.

पुढच्या बाजूला सुशोभीकरण करून महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांचा अर्धाकृती पुतळा उभारला जाणार आहे. दोन्ही सर्कलचे घेर कमी करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून रस्ते तयार करून महापालिका सिग्नल यंत्रणा उभारणार आहे. (perimeter of Mumbai Naka Dwarka Circle will be reduced nashik news)

मुंबईकडून नाशिककडे आल्यानंतर मुंबई नाका येथे मायलन सर्कलला वळसा घालून द्वारकाकडे मुख्य किंवा सर्व्हीस रस्त्याने जावे लागते. किंवा पुन्हा यू- टर्न मारण्यासाठीदेखील मायलन सर्कलला वळसा घालून पुढे जावे लागते. परिणामी वाहतूक ठप्प होते. सायंकाळी वाहनांच्या लांब रांगा लागतात. त्यामुळे जवळपास दहा वाहतूक पोलिस अडीच ते तीन तास वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम करतात.

वांरवार वाहतूक ठप्प होत असल्याने दुचाकीस्वार अन्य मार्गाने कोंडीतून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे या भागातील अरुंद गल्यांमध्येदेखील वाहतूक ठप्प होते. या भागात वास्तव्य व व्यवसाय करणे जिकरीचे झाल्याने नागरिकांचा रोष वाढतं आहे. प्रदूषणातदेखील भर पडली आहे.

त्यामुळे कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी ‘पवई आयआयटी’कडून सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षणातून अंडरपास कमी करणे, सिग्नल यंत्रणा बसविणे, सर्कलचा घेर कमी करण्याचे पर्याय सुचविण्यात आले.

घेर कमी करण्याचा पर्याय सोपा

परंतु खर्चिक कामापेक्षा सर्कलचा घेर कमी करण्याचा पर्याय सोपा असल्याने महापालिकेकडून सध्या सर्कलचा घेर कमी करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. द्वारका सर्कल परिसरातदेखील मुंबई नाक्याप्रमाणे स्थिती असल्याने त्या सर्कलचा घेर कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

महापालिकेकडून काम हाती घेतले जाणार आहे. परंतु द्वारका सर्कल भागात पिण्याच्या पाइपलाइन, मोबाईल, टेलिफोन केबलचे जाळे असल्याने राष्ट्रीय महामार्गाकडून परवानगी मिळत नाही. परंतु महापालिकेने द्वारका सर्कलचे काम हाती घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी यांनी दिली