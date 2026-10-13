Vani Crime : एका लाखाच्या बदल्यात सहा लाखांचे आमिष दाखवून पेस्ट कंट्रोल व्यावसायिकाला लुटले...; तिघांना अटक

वणी - एका लाखाच्या बदल्यात सहा लाख रुपये देण्याचे आमिष दाखवून मित्रासह आठ जणांनी पेस्ट कंट्रोल व्यावसायिकाला निर्जनस्थळी नेऊन चाकूचा धाक दाखवत मारहाण केली. त्याच्याकडील दोन लाखांची रोकड, दोन मोबाईल आणि लॅपटॉप बॅग असा एकूण तीन लाख ८७ हजार रुपयांचा ऐवज लुटल्याची घटना वणी–फोफशी रस्त्यावर घडली. याप्रकरणी वणी पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून, अन्य पाच संशयितांचा शोध सुरू आहे..याप्रकरणी जेकब निक्लस फर्नांडिस (वय-३९, रा. करपेवाडी, कोळसेवाडी, कल्याण पूर्व, जि. ठाणे) यांनी फिर्याद दिली आहे. विजय आहेर हा फिर्यादीच्या शाळेतील मित्र असल्याने त्याच्यावर विश्वास ठेवून फर्नांडिस यांनी सहा लाख रुपये मिळण्याच्या आमिषाला प्रतिसाद दिला.९ ऑक्टोबरला दुपारी तीन ते चारच्या दरम्यान फर्नांडिस हे रोख रकमेसह वणीत आले. त्यानंतर संशयितांनी त्यांना वणीपासून सुमारे दीड किलोमीटर अंतरावरील वणी–फोफशी रस्त्यावरील निर्जनस्थळी नेले..तेथे चाकूचा धाक दाखवून व मारहाण करून क्रमांकपाटी नसलेल्या पांढऱ्या तवेरा वाहनात बसविले. वाहनातही त्यांना मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर दोन लाख रुपये रोख, सुमारे दीड लाख रुपये किमतीचा आयफोन १५ प्रो मॅक्स, ३५ हजार रुपये किमतीचा वनप्लस मोबाईल आणि दोन हजार रुपये किमतीची डेल कंपनीची लॅपटॉप बॅग, तसेच विविध बँकांची क्रेडिट व डेबिट कार्डे घेऊन संशयित पसार झाले..तिघांना अटक; पाच दिवसांची पोलिस कोठडी११ ऑक्टोबरला रात्री उशिरा वणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. या प्रकरणी विजय चिंतामण आहेर (वय-३८, रा. वेरूळा फाटा, दळवट, ता. कळवण), प्रदीप यशवंत गावित (वय-३४, रा. नाळीद, पो. देसराणे, ता. कळवण) आणि संदीप रामदास शिंदे (वय-४७, रा. गणेशनगर, कळवण) यांना अटक करण्यात आली आहे. न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.लुटलेला ऐवज अद्याप हस्तगत झालेला नसून, उर्वरित पाच संशयितांचा शोध आणि मुद्देमाल जप्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक हेमंत फड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.