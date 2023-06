Garbage Problem: पंचवटीच्या अनेक भागात कचऱ्याचे ढीग; पावसाळ्याच्या तोंडावर वाघाडी नाल्याची साफसफाई गरजेची

Garbage Problem : स्वच्छ भारत अभियानाचा शहर स्वच्छतेबाबत डांगोरा पिटला जातो, परंतु प्रत्यक्षात मुख्य रस्ते, लोकप्रतिनिधींची कार्यालये, निवासस्थाने याकडेच अधिक लक्ष दिले जात आहे.

त्यामुळे मुख्य रस्ते चकाचक दिसत असलेतरी पंचवटीतील अनेक भागाकडे दुर्लक्ष झाल्याने कचऱ्याचे ढिगारे साचले आहे. (Piles of garbage in many parts of Panchvati before monsoon cleaning of Waghadi drain necessary Nashik)

पंचवटीतील नाग चौक, गणेशवाडी, जुना आडगाव नाका, दिंडोरी रोड, पेठ रोड भागातील मुख्य चौकासह अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर कचरा साचल्यावरच तो उचलला जातो, अशी स्थानिकांची तक्रार आहे.

नाग चौकातील नाग मंदिराकडून गणेशवाडी भागाकडे येणाऱ्या रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकला जातो, या ठिकाणी महापालिकेतर्फे व्यावसायिक गाळेही उभारण्यात आलेले आहेत.

परंतु जवळचे असलेले सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, नियमित घंटागाडी येऊनही त्यात कचरा न टाकता सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्याची मानसिकता यामुळे मोठा खर्च करूनही व्यावसायिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे.

विशेष म्हणजे येथून जवळच आमदार राहुल ढिकले यांचे निवासस्थानही आहे. नाग चौकाकडून जुन्या आडगाव नाक्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरही मोठ्या प्रमाणावर उघड्यावर कचरा टाकला जातो. परंतु त्याकडे प्रशासन दुर्लक्ष करत असल्याने रोजच कचरा टाकला जात असल्याचे चित्र आहे.

गणेशवाडीतील तीळेश्‍वर गणपती मंदिरासमोरून नाग चौकाकडे जाणाऱ्या पादचारी पुलाच्या अलीकडेही मोठ्या प्रमाणावर उघड्यावर कचरा टाकला जातो. या भागातही नियमित घंटागाडी येते. वाघाडी नाल्यातही मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकला जातो.

हाच कचरा पुढे गोदावरीच्या पात्रात मिसळतो. पावसाळ्याच्या तोंडावर वाघाडी नाल्याची साफसफाई गरजेची आहे, पण त्याकडेही दुर्लक्ष होत आहे.

निर्माल्य कलशात कचरा

गाडगे महाराज पुलावरून गोदापात्रात मोठ्या प्रमाणावर निर्माल्य टाकण्यात येते. त्याला अटकाव बसावा म्हणून गाडगे महाराज पुलाच्या मध्यभागी निर्माल्य कलश बसविण्यात आला खरा.

परंतु या निर्माल्य कलशात निर्माल्य कमी व कचरा अधिक जमा होऊ लागल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. या ठिकाणी लिखित स्वरूपात आवाहन करूनही थेट दुचाकीवरूनच या कलशाकडे निर्माल्य व कचरा फेकला जातो, त्यातील निम्मा कलशात तर निम्मा रस्त्यावर पसरतो.

दिंडोरी, पेठ रोडवर तीच स्थिती

वणी दिंडोरीसह गुजरातकडे जाणारा जवळचा रस्ता म्हणून दिंडोरी व पेठ रोडवर राज्यासह परराज्यातील वाहनांची मोठी वर्दळ असते.

मात्र शहराच्या प्रवेशद्वाराजवळच म्हणजे पेठ व दिंडोरी रस्त्यावरील पाटाच्या कडेलाच थेट रस्त्यावर कचरा टाकला जातोय. या ठिकाणीही नियमित घंटागाड्या येऊनही रस्त्यावर कचरा टाकला जात आहे.