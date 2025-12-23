नाशिक

Pimpalgaon Baswant : महामार्गावर मृत्यूचा सापळा! पिंपळगाव बसवंत टोल भरूनही प्रवाशांच्या नशिबी केवळ मनस्ताप

Mumbai–Agra Highway Turns Hazardous for Commuters : खडकजांब ते दहावा मैल (ओझर) महामार्ग क्षेत्रात तीन उड्डाणपूल कम अंडरपास उभारणीच्या कासवगतीने सुरू असलेल्या कामांमुळे वाहतुकीचा श्वास कोंडला जात आहे. त्यातच अपघात ही समस्या नित्याचीच झाली आहे.
एस. डी. आहिरे ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपळगाव बसवंत: झोकात प्रवास व्हावा, या उद्देशाने १६ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेला मुंबई- आग्रा महामार्ग प्रवाशांसाठी वरदानाऐवजी सध्या शाप ठरावा, अशी सध्याची स्थिती आहे. खडकजांब ते दहावा मैल (ओझर) महामार्ग क्षेत्रात तीन उड्डाणपूल कम अंडरपास उभारणीच्या कासवगतीने सुरू असलेल्या कामांमुळे वाहतुकीचा श्वास कोंडला जात आहे.

