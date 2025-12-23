Pimpalgaon Baswant : महामार्गावर मृत्यूचा सापळा! पिंपळगाव बसवंत टोल भरूनही प्रवाशांच्या नशिबी केवळ मनस्ताप

पिंपळगाव बसवंत: झोकात प्रवास व्हावा, या उद्देशाने १६ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेला मुंबई- आग्रा महामार्ग प्रवाशांसाठी वरदानाऐवजी सध्या शाप ठरावा, अशी सध्याची स्थिती आहे. खडकजांब ते दहावा मैल (ओझर) महामार्ग क्षेत्रात तीन उड्डाणपूल कम अंडरपास उभारणीच्या कासवगतीने सुरू असलेल्या कामांमुळे वाहतुकीचा श्वास कोंडला जात आहे. .त्यातच अपघात ही समस्या नित्याचीच झाली आहे. पिंपळगावचा सर्वाधिक महागडा टोल भरून मनस्ताप अन् प्रवास सुरक्षित नसल्याची भावना आहे. पुढील चार महिन्यांत उड्डाणपुलाची उभारणी पूर्ण होईल, असा दावा केला जात असला तरी तशी शक्यता नाही..भूसंपादनापासूनच प्रचंड वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला पिंपळगाव बसवंत ते गोंदे महामार्गाची उभारणीच मुळात महामार्ग प्राधिकरणामार्फत सदोष झाली. पिंपळगाव बसवंत येथील चिंचखेड चौफुली तर ओझर येथील सायखेडा चौफुलीवर जनतेच्या आंदोलनाच्या दणक्यानंतर उड्डाणपूल उभारले गेले. अजून महामार्गावरील आवश्यक ठिकाणी पूल, भुयारी मार्ग उभारण्याबाबतच्या त्रुटी दूर झालेल्या नाहीत. दुर्घटना घडली किंवा वाहतुकीचे तीन तेरा वाजल्यानंतरच महामार्ग प्राधिकरणाकडून पूल उभारणीचे वरातीमागून घोडे नाचविले जात आहे..Kolhapur Accident : कोल्हापूर जिल्ह्यात एसटी अपघातांचा धोका; ७७ ब्लॅकस्पॉट ठरताहेत मृत्यूचे कारण.अपघातासाठी कुप्रसिद्ध असलेला खडकजांब (ता. चांदवड) येथील महामार्गावरील नागमोडी वळणरस्त्याच्या ठिकाणी सध्या सर्वाधिक धोकादायक बनल्याचे स्पष्ट दिसते आहे. खडकजांब आले, की वेगाला आवर घाला असेच लिहिण्याची वेळ आली आहे. येथे २० मीटर भुयारी मार्ग असलेला ८०० मीटर लांबीचा पूल उभारणीचे काम सुरू आहे. वाहनांची संख्या भरमसाट असताना पर्यायी उपरस्ता मात्र अरुंद आहे, आवश्यक उपाययोजना न केल्याने दोन दिवसापूर्वीच येथे दुचाकी अपघात घडून एक जण गंभीर जखमी झाला होता.(उद्याच्या अंकात : मनमाड).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.