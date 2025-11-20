नाशिक

Pimpalgaon Baswant Election : पिंपळगाव बसवंतमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी ‘काँटे की टक्कर’! इंजिनिअर विरुद्ध डॉक्टर, तिरंगी सामन्याने वाढवली राजकीय उत्सुकता

Pimpalgaon Baswant Municipal Polls: Mayoral Race Set for a 'Clash of Titans' : पिंपळगाव बसवंत नगराध्यक्षपदासाठी राष्ट्रवादी, भाजप आणि काँग्रेसमध्ये तिरंगी लढत रंगत असून प्रमुख उमेदवारांच्या प्रचाराने तालुक्यात राजकीय तापमान वाढले आहे.
एस. डी. अहिरे-पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगावला काही प्रभागांतील लढतींमधील हवा निघून गेल्याचे दिसते. नगरसेवकपदाच्या काही लढती एकतर्फी होण्याची चिन्हे असून, अपवादात्मक ठिकाणी कडवी झुंज होणार आहे. मात्र, नगराध्यक्षपदासाठी ‘काँटे की टक्कर’ होणार, हे निश्‍चित आहे. राष्ट्रवादीचे इंजिनिअर गोपाळकृष्ण गायकवाड, भाजपचे डॉक्टर मनोज बर्डे, तर काँग्रेसचे संतोष गांगुर्डे यांच्यात तिरंगी सामना रंगणार आहे.

