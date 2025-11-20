Pimpalgaon Baswant Election : पिंपळगाव बसवंतमध्ये नगराध्यक्षपदासाठी ‘काँटे की टक्कर’! इंजिनिअर विरुद्ध डॉक्टर, तिरंगी सामन्याने वाढवली राजकीय उत्सुकता

एस. डी. अहिरे-पिंपळगाव बसवंत: पिंपळगावला काही प्रभागांतील लढतींमधील हवा निघून गेल्याचे दिसते. नगरसेवकपदाच्या काही लढती एकतर्फी होण्याची चिन्हे असून, अपवादात्मक ठिकाणी कडवी झुंज होणार आहे. मात्र, नगराध्यक्षपदासाठी ‘काँटे की टक्कर’ होणार, हे निश्चित आहे. राष्ट्रवादीचे इंजिनिअर गोपाळकृष्ण गायकवाड, भाजपचे डॉक्टर मनोज बर्डे, तर काँग्रेसचे संतोष गांगुर्डे यांच्यात तिरंगी सामना रंगणार आहे. .पिंपळगावला काही अपक्षही उमेदवार असले तरी, त्यांचा किती निभाव लागेल यात शंका आहे. खरा सामना इंजिनिअर गायकवाड विरुद्ध डॉक्टर बर्डे यांच्यात होणार असल्याचे बोलले जात आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण अनुसूचित जमातीसाठी असले तरी, उच्चशिक्षितांमधील हा ‘हायव्होल्टेज ड्रामा’ लक्षवेधी ठरणार आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप बनकर, भास्करराव बनकर व भाजपचे सतीश मोरे यांच्या प्रतिष्ठेची ही लढत असल्याने याकडे निफाड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे..पिंपळगावच्या इतिहासात आजपर्यंतचा सर्वात मोठा राजकीय सामना नगरपरिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने होत आहे. आरक्षणाचा फटका बसल्याने दिग्गज नेत्यांना नगराध्यक्षाऐवजी नगरसेवकाच्या लढतीवर समाधान मानावे लागत आहे. दुधाची तहान ताकावर भागवावी लागत आहे..मातब्बर नेत्यांनी सुरक्षित प्रभाग निवडल्याने नगरसेवकांच्या बहुतांश लढतींचा अंदाज बांधला गेला आहे. पण नगराध्यक्षपदाची लढत काळजाचा ठोका चुकविणारी असणार, यात शंका नाही. पहिला नगराध्यक्ष आपल्याच पक्षाचा असावा, यासाठी राष्ट्रवादी आणि भाजपने कंबर कसलेली दिसते. होमपिचवरील हा सामना आमदार दिलीप बनकर यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचा ठरणार आहे..राष्ट्रवादीकडून इंजि. गोपाळकृष्ण गायकवाड यांना नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारीसाठी संधी देण्यात आलेली आहे. ते जिल्हा परिषदेचे सेवानिवृत्त सहायक अभियंता आहेत. त्यांची विशेष ओळख म्हणजे, पिंपळगावचे भूमिपुत्र असलेले खासदार भास्करराव भगरे यांचे ते मेहुणे, अशी त्यांची ठळक प्रतिमा आहे. खासदार भगरे यांची त्यांना मदत होणार, यात शंका नाही. खासदार भगरे यांच्यामुळे शिक्षकांच्या मतांची रसद गायकवाड यांच्या पारड्यात पडण्याची शक्यता आहे. .स्थानिक असल्याचा लाभ त्यांना होऊ शकतो. गायकवाड यांच्या विरोधात भाजपने तोडीस तोड असे डॉ. मनोज बर्डे यांना रिंगणात उतरविले आहे. डॉ. बर्डे यांचा रुग्णांच्या माध्यमातून जनसंपर्क, यासह पिंपळगावमधील डॉक्टर असोसिएशनची ताकद त्यांच्या पाठीशी दिसते. पण स्थानिकचा मुद्दा त्यांना अडचणीचा ठरू शकतो. यावर भाजप कशी मात करते, हे लक्षवेधी ठरेल. नगराध्यक्षपदाच्या लढतीत इंजिनिअर गायकवाड हे अचूक पायाभरणी करतात की डॉक्टर बर्डे हे यशस्वी शस्त्रक्रिया करतात, याची उत्सुकता आहे..Meta ची मोठी कारवाई! १६ वर्षांखालील मुलांचं इंस्टाग्राम-फेसबुक अकाउंट्स १० डिसेंबरपर्यंत कायमची डिलीट होणार, हे आहे कारण.निवडणुकीला श्रीमंतीची झालरराष्ट्रवादी व भाजपकडून नगराध्यक्षपदाची निवडणूक प्रतिष्ठा आणि अस्तित्वाची केली गेल्याने त्याला श्रीमंतीची झालर असणार, हे निश्चित. अर्थकारणाच्या खेळात काँग्रेसचे संतोष गांगुर्डे व इतर अपक्षांचा किती निभाव लागणार, यात शंका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.