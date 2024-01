PM Modi Nashik Visit : प्रत्यक्ष कार्यक्रमस्थळाची SPG पथकाकडून पाहणी; आयुक्तालयात दिवसभर बैठका

नाशिक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या शुक्रवारी (ता.१२) नाशिक दौऱ्यावर येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (ता.९) एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप)च्या पथकाने बंदोबस्ताचा आढावा घेत, प्रत्यक्ष कार्यक्रमस्थळाची पाहणी केली.

त्यानंतर, पोलीस आयुक्तालयात विशेष बैठकीतही आढावा घेत चोख बंदोबस्तासंदर्भात सूचना केल्या.