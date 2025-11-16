नाशिक

Nashik News : महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या नाशिक परिक्षेत्रीय क्रीडा स्पर्धांना प्रारंभ; आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या हस्ते उद्घाटन

Inauguration of 36th Nashik Range Police Sports Meet : नाशिक परिक्षेत्रीय ३६ व्या पोलिस क्रीडा स्पर्धांचे उद्घाटन करताना पोलीस आयुक्त संदीप कर्णिक याप्रसंगी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
Police Sports

Police Sports

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: महाराष्ट्र पोलिस दलातील नाशिक परिक्षेत्रिय पोलिस क्रीडा स्पर्धांना शनिवार (ता. १५)पासन प्रारंभ झाला. पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या हस्ते उद्‌घाटन झाले. स्पर्धेत नाशिक पोलिस आयुक्तालयासह नाशिक ग्रामीण, अहिल्यानगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार या जिल्हा पोलिसांचे खेळाडू सहभागी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
sports
district
Football

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com