नाशिक : न्यायालयीन कामानिमित्त नाशिक हुन मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या नाशिक शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या गुन्हे शाखेच्या पोलिस वाहनाला महामार्गावरील गोंदे जवळ अपघात झाला तिहेरी अपघातामध्ये पोलीस वाहनाने तीन पलट्या घेत अपघात होऊन तीन पोलीस कर्मचारी जखमी झाल्याची घटना घडली आहे सदरचा अपघात बुधवारी सकाळी घडला.

इगतपुरी तालुक्यातील गोंदे औद्योगिक वसाहतीतील लिअर कंपनीजवळ पोलिसांच्या वाहनाचा सकाळी अपघात झाला. पोलिसांचे वाहन तीन वेळेस उलटले असून, तीन वाहने एकमेकांना आदळली. (Police vehicle accident on highway near Gonde Three police personnel injured Nashik News)

संतोष भगवान सौंदाणे ( ५७), सचिन परमेश्वर सुपले (४३), रविंद्र नारायन चौधरी (३७) अशी जखमी पोलिसांची नावे आहेत. शहर गुन्हे शाखेच्या मध्यवर्ती गुन्हा शाखेचे हे कर्मचारी आहेत.

जखमीवर इगतपुरीच्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहे

मध्यरात्री याचं रस्त्यावर झालेल्या अपघातामध्ये इतर तीन प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. तर सकाळी पुन्हा एक अपघात घडला.

