Nashik : केरसाणेची लेक झाली मंत्रालयात कक्ष अधिकारी

नरकोळ (जि. नाशिक) : जिद्द आणि चिकाटीच्या जोरावर केरसाणे (ता. बागलाण) येथील पूनम भिला अहिरे हिने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची परीक्षा (MPSC) उत्तीर्ण होऊन मंत्रालय कक्ष अधिकारी (Room Officer in ministry) पदाला गवसणी घातली. या यशामुळे तिने गावाचे नाव उज्ज्वल केले. परीसरातून तिचे कौतूक होत आहे. तिने सर्वसाधारण गुणवत्ता यादीत २०७ वा, तर ओबीसी (OBC) मुलींमध्ये राज्यात ५ वा क्रमांक पटकावला आहे. त्यामुळे तिला ओबीसी मुलींसाठी असणारी एकमेव कक्ष अधिकारी पदी वर्णी लागली आहे. (Poonam Ahire from Kersane become Room Officer in Ministry Nashik News)

इंजिनिअरिंगनंतर कॅम्पस प्लेसमेंट झालेली असताना ती नोकरी नाकारत पूनमने स्पर्धा परीक्षेचा मार्ग निवडला होता. गेल्यावर्षी ११ मार्कने नायब तहसीलदार पदाने हुलकावणी दिली. मात्र, अपयशातून धडा घेत न खचता कोविडकाळात परीक्षा पुढे जात असताना संयम ठेवत चिकाटीने अभ्यास चालू ठेवल्याने तिला हे यश मिळाले. पुनमचे आई- वडील प्राथमिक शिक्षक असून, इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंगचे शिक्षण तिने पूर्ण केले. स्पर्धा परीक्षेची तयारी पुणे येथील ज्ञान प्रबोधिनी, पुणे विद्यापिठातील स्पर्धा परीक्षा केंद्रात केली. तर कोविडकाळात घरीच नाशिकला तयारी केली. तिला विवेक कुलकर्णी, उपजिल्हाधिकारी पद्माकर गायकवाड, सहाय्यक राज्यकर आयुक्त निरंजन कदम यांचे मार्गदर्शन मिळाले. तयारीसाठी तिला डॉ. संभाजी खैरणार यांचे सहकार्य लाभले.

"लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यश मिळवून पूनम अहिरे मुंबई मंत्रालयात कक्ष अधिकारी म्हणून नियुक्त झाली. तिने केरसाणे गावाचे नाव उज्ज्वल केले. गावातील या कन्येचा ग्रामस्थांना अभिमान आहे." - लक्ष्मण अहिरे, प्रगतिशील शेतकरी, केरसाणे (ता. बागलाण)

