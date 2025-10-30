नाशिक

Nashik News : उत्कृष्ट योजना! नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 'पोषणदूत' उपक्रमाने दोन महिन्यांत ९७ बालके कुपोषणमुक्त

97 children freed from malnutrition within two months : नाशिक जिल्हा कुपोषणमुक्त करण्याच्या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने सुरू केलेल्या 'पोषणदूत योजने'त सहभागी झालेले अधिकारी. या योजनेमुळे दोन महिन्यांत ९७ बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: नाशिक जिल्हा कुपोषणमुक्त होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने राबवलेल्या ‘पोषणदूत योजने’मुळे अवघ्या दोन महिन्यांत ९७ बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत. उपक्रम सुरू करताना जिल्ह्यात ३४५ कुपोषित बालके होती. त्यापैकी १३६ बालके आता मध्यम कुपोषित श्रेणीत परावर्तित झाली आहेत.

