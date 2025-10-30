Nashik News : उत्कृष्ट योजना! नाशिक जिल्हा परिषदेच्या 'पोषणदूत' उपक्रमाने दोन महिन्यांत ९७ बालके कुपोषणमुक्त

नाशिक: नाशिक जिल्हा कुपोषणमुक्त होण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने राबवलेल्या ‘पोषणदूत योजने’मुळे अवघ्या दोन महिन्यांत ९७ बालके कुपोषणमुक्त झाली आहेत. उपक्रम सुरू करताना जिल्ह्यात ३४५ कुपोषित बालके होती. त्यापैकी १३६ बालके आता मध्यम कुपोषित श्रेणीत परावर्तित झाली आहेत..‘पोषणदूत’ योजनेची अंमलबजावणीमुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांनी नुकतीच आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण विभागातील तालुका आरोग्य अधिकारी आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांची समन्वय आढावा बैठक घेतली..१५ ऑगस्ट २०२५ पासून या नावीन्यपूर्ण उपक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. जिल्हा व तालुका स्तरावरील वर्ग एक व वर्ग दोन अधिकारी यांना ‘पोषणदूत’ म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. अतितीव्र कुपोषित बालकांना दत्तक घेऊन, त्यांच्या पोषण आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी तसेच त्यांना ‘नॉर्मल’ श्रेणीत आणणे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे..अधिकाऱ्यांचा सक्रिय सहभागया योजनेत प्रत्येक अधिकारी एका बालकास दत्तक घेऊन त्याच्या आरोग्य, पोषण आणि स्वच्छतेच्या प्रश्नांचा सक्रिय पाठपुरावा करत आहे. प्रमाणित कार्यप्रणालीनुसार दरमहा अतितीव्र कुपोषित बालकांचा पाठपुरावा करण्यात येत आहे. यासाठी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांना तालुकास्तरीय नोडल अधिकारी म्हणून नेमण्यात आले आहे..Nashik Zilla Parishad : नाशिक जिल्हा परिषदेची क्रांती! 'मिनी मंत्रालय' मुदतीपूर्वीच पूर्ण; ७ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन.पवार यांनी बैठकीत उर्वरित ११२ अतितीव्र कुपोषित बालकांना विशेष लक्ष पुरवण्याचे आदेश दिले. बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, महिला बाल विकास प्रकल्प अधिकारी प्रताप पाटील, जिल्हा माता व बाल संगोपन अधिकारी डॉ. हर्षल नेहेते, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र बागूल, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक लोणे आणि डॉ. युवराज देवरे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.