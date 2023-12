Nashik ZP News: शिक्षणाधिकारींचा (मा) पदभार तूर्तास उदय देवरेंकडेच राहणार

Nashik ZP News: जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारीपदाबाबत निर्माण झालेला पेच सुटला असून तूर्त उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांच्याकडे दिलेला पदभार कायम राहणार आहे.

शिक्षणाधिकारी प्रवीण पाटील यांच्या पदभाराबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन प्राप्त झाले असून यात देवरेंकडे पदभार ठेवण्यात यावा असे सांगितल्याचे समजते. (post of secondary education officer of ZP will remain with Uday Deore nashik news)