Nashik ZP: अहवाल हवाय, घ्या एक हजार पाने! पालक अधिकाऱ्यांचा प्रताप; 6 जणांनी अजूनही दिले नाहीत तालुका पाहणी अहवाल

नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी मुख्यालयातील सर्व विभागप्रमुखांना फिल्डवर उतरवत तालुका दौरे करीत आढावा घेऊन अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार मंगळवारी (ता. १२) विभागप्रमुखांनी दौरे करीत आढावा घेतला; परंतु १५ तालुका पालक अधिकाऱ्यांपैकी अवघ्या नऊच अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर केले आहेत. सहा विभागप्रमुखांनी अद्यापही अहवाल सादर केलेले नाहीत.

दुसरीकडे अहवाल कसा असावा, याचा आराखडा दिलेला असताना एका पालक अधिकाऱ्याने तर थेट एक हजार पानांचा अहवाल सादर केला. सध्या हजारपानी अहवालाची जिल्हा परिषदेत मोठी चर्चा आहे. (Prestige of Guardian Officers 6 people still not submitted Taluka Inspection Report Nashik ZP news)