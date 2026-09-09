Education Institution Corruption: शिक्षण संस्थेत भ्रष्टाचाराचे आरोप, तपास समिती चौकशीला आली असतानाच प्राध्यापकाचा संशयास्पद मृत्यू; काय घडलं?

मालेगाव : येथील समाजश्री प्रशांतदादा हिरे माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयातील (म्युनिसिपल हायस्कूल) शिक्षक सोपान खंडेराव बोरसे (वय ५२) यांचा मंगळवारी अचानक मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी संस्थेचे समन्वयक डॉ. अपूर्व हिरे यांनी केली आहे..Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.मंगळवारी शाळेत नाशिकहून शिक्षण विभागाची तपास समिती आली होती. दुपारच्या सुमारास बोरसे यांची तब्येत बिघडल्याने त्यांना प्रथम खासगी आणि नंतर सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. बोरसे यांच्या मृत्यूनंतर गांधी विद्यामंदिर व आदिवासी सेवा समितीतील शिक्षक तसेच त्यांच्या नातेवाइकांनी शहर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. वारंवार होणाऱ्या चौकशीमुळे बोरसे तणावाखाली त्यांची तब्येत विभडल्याचा आरोप काही सहकारी शिक्षकांनी केला आहे. मात्र, या आरोपाला अधिकृत पुष्टी मिळालेली नाही..रात्री उशिरापर्यंत शहर पोलिस ठाण्यात कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. तसेच शवविच्छेदनही झालेले नव्हते. वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सर्व शक्यता पडताळून पाहत असून, शवविच्छेदन अहवालानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. म्युन्सिपल हायस्कूलचे मुख्याध्यापक राजेंद्र मार्तंड असून, तानाजी धोंडगे प्रशासक आहेत..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...प्रा. सोपान बोरसे यांच्या मृत्यूचे सत्य समोर आले पाहिजे. सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत पाठपुरावा करू.- डॉ. अपूर्व हिरे, समन्वयक, महात्मा गांधी विद्यामंदिर आदिवासी सेवा समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.