Dwarka Smart Signal : द्वारका सर्कलचा घेर कमी करण्याचा प्रस्ताव फेटाळला

Dwarka Smart Signal : मुंबई नाक्याबरोबरच द्वारका येथेही मोठ्या प्रमाणात वाहतूक ठप्प होण्याचे प्रकार होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर रस्ता सुरक्षा समितीने द्वारका सर्कलचा घेर कमी करण्याचा सादर केलेला प्रस्ताव राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने फेटाळला आहे.

त्यामुळे या भागात सुशोभीकरणासह अन्य विकासकामे करता येणार नाही. (proposal to reduce perimeter of Dwarka circle was rejected nashik news)

शहरामध्ये मुंबई नाका, द्वारका, एबीबी सर्कल, जेहान सर्कल, गंगापूर नाका, अशोकस्तंभ, नाशिक रोड भागातील चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहनांची गर्दी होऊन वाहतूक ठप्प होण्याचे प्रकार घडतात.

असे रस्ते वाहतूक समितीने नियुक्त केलेल्या एजन्सीकडून सर्वेक्षणाअंती स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यात द्वारका येथील सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्कलजवळ फ्लायओवरवर चालणारे व उतरणारे स्लीप रोड समोरासमोर असल्याने तसेच द्वारका सर्कल येथे सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित असल्याने त्या ठिकाणचे सर्कल काढून अन्य उपाययोजनेचा अभ्यास करावा अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या अहवालामध्ये द्वारका सर्कल संदर्भात उपाययोजना सूचविण्यात आल्या आहे. यामध्ये द्वारका सर्कलचा व्यास तीन वेळा कमी करण्यात आला असेल.

द्वारका सर्कल खाली विविध सर्विसेस असल्याने यापेक्षा अधिक घेर कमी करणे शक्य नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

द्वारका सर्कलवर स्मार्ट सिग्नल

द्वारका सर्कल चौकात सध्या महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

या सिग्नल यंत्रणेमुळे काही प्रमाणात वाहतूक नियंत्रणात येत असली तरी शंभर टक्के उपाय नाही. त्यामुळे द्वारका सर्कल चौकात स्मार्टसिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनतर्फे स्मार्ट सिग्नल बसविले जाणार आहे.