नांदगाव : मालेगाव रस्त्यावरील नाग्यासाक्या धरणानजीक ‘गोल्डन पॅलेस’ या ढाबावजा हॉटेलमध्ये सुरू असलेल्या देहविक्रय व्यवसायावर नाशिकच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या पथकाने छापा टाकत रॅकेटचा पुन्हा एकदा पर्दाफाश केला.

या कारवाईत पोलिसांनी हॉटेलचालकासह अन्य पाच पुरुषांना ताब्यात घेतल्याने खळबळ उडाली आहे. (Prostitution racket busted near Nagysakya Dam Victim women along with 5 others in police custody nashik Crime)

‘सकाळ’ने ऑगस्टमध्ये प्रसिद्ध केलेले वृत्त

नाग्यासाक्या धरणाजवळ असलेल्या हॉटेलमध्ये पाच ते सहा वर्षांपासून खुलेआम देहविक्रयचा व्यवसाय सुरू होता. जुलै २०२३ मध्ये जिल्हा पोलिस अधीक्षक शहाजी उमाप यांच्या पथकाने कारवाई करीत रॅकेटचा पर्दाफाश केला होता.

पण ते पुन्हा सुरूच होते, हे आजच्या कारवाईने स्पष्ट झाले. दोन ते अडीच महिन्यांतच पुन्हा देहविक्रयच्या या रॅकेटने जणू काहीच झाले नाही, अशा समजुतीने डोके वर काढले होते.

या हॉटेलमध्ये पुन्हा देहविक्रयचा व्यवसाय सुरू असल्याचे पोलिसांना कळताच पोलिसांनी बनावट ग्राहक बनून पीडित महिलेसोबत सौदा केला. त्यानंतर याठिकाणी छापा टाकत देहविक्रयचे रॅकेट उघडकीस आणले.

पोलिसांनी कुंटणखाना चालविणारा मोहंमद अख्तार शमीम सोनावला (रा. मनमाड) याच्यासह सचिन इंगळे, ग्यानेश्वर मोरे, संदीप जाधव, संजय मेगनर यांना अटक केली.

पीडित महिला बांगलादेशी असून, त्यांना याठिकाणी आणून देहविक्रय करवून घेतले जात होते. पोलिसांनी संशयितांचे मोबाईल आणि इतर ऐवज जप्त केला.