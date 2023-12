Nashik: मोदी सरकारच्या योजनांचा विकसित रथ नको, आमच्या शेतमालाला भाव हवा! उर्धुळ येथील शेतकऱ्यांची मागणी

चांदवड : शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहे. कुणाचीही ओरड नसताना कांद्याची टंचाई नसताना केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी का केली, पिकं विम्याचे पैसे कधी मिळणार, आता शेतकऱ्यांसाठी तुम्ही काय करणार आहात?

तुमच्या योजना शेतकऱ्यांच्या काही कामाच्या नाही असं म्हणत चांदवड तालुक्यातील उर्धुळ येथील शेतकऱ्यांनी आपल्या केंद्र सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत गावांत आलेला मोदी सरकारचा विकसित भारतचा संकल्प रथ गावाबाहेर हाकलून दिला. (protest against modi vikasit bharat sankalp rath give price of agricultural products Demand of farmers from Urdhul chandwad Nashik)