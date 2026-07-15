आई मुलाखत झालीये, सकाळी घरी येतो; रात्री फोनवर बोलला, पुण्याहून परतताना पहाटे अपघातात मृत्यू

नाशिक : 'आई, मुलाखत झाली आहे... सकाळी घरी येतो,' असे सांगत सोमवारी (ता. १३) रात्री आईशी प्रेमाने बोललेला वेदांत देवीदास येवले याचा आवाज पुन्हा कधीच ऐकू आला नाही. उजाडणाऱ्या सकाळी घराच्या उंबरठ्यावर पाऊल ठेवण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या या २२ वर्षीय तरुणाला पहाटेच काळाने गाठले. येवला-नांदगाव राज्य मार्गावरील सोमठाण जोश घाटात झालेल्या भीषण बस अपघातात त्याचा जागीच मृत्यू झाला आणि मेहुणबारे गावावर शोककळा पसरली. .मंगळवारी पहाटे पुण्याहून चाळीसगावकडे निघालेल्या मध्य प्रदेश राज्य परिवहनच्या (एमपी १३, झेड ९९६६) खासगी लक्झरी बसचा राजापूरनजीक सोमठाण जोश घाटात चालकाचा बसवरील ताबा सुटला. बस रस्त्यावर आडवी उलटल्याने मोठा आवाज झाला आणि प्रवाशांमध्ये एकच गोंधळ उडाला. किंकाळ्यांनी घाट दणाणून गेला. घाटातील लिंबाच्या झाडामुळे बस खोल दरीत कोसळण्यापासून वाचल्याने आणखी मोठी जीवितहानी टळल्याचे सांगितले जात आहे. बसमध्ये सुमारे २० ते २५ प्रवासी प्रवास करत होते. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत प्रवाशांना बसमधून बाहेर काढले..Buldhana Andura Accident: अंदुराजवळ एसटी बस-दुचाकी भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; रस्त्यावरील भेगांमुळे नियंत्रण सुटल्याचा आरोप.या दुर्घटनेत वेदांत येवले (वय २२, रा. मेहुणबारे, ता. चाळीसगाव) याचा जागीच मृत्यू झाला, तर पाच ते सहा जण जखमी झाले. जखमींना तातडीने नांदगाव व येवला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची प्राथमिक माहिती आहे. अपघातामुळे दोन्ही बाजूंनी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. रस्त्यावर आडवी झालेली बस यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने हटविल्यानंतर वाहतूक हळूहळू पूर्ववत करण्यात आली. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून मदतकार्य आणि पंचनामा सुरू केला..भीषण अपघात! चालकाचं नियंत्रण सुटलं अन्... पिकअप व्हॅन दरीत कोसळली, ६ जणांचा जागीच मृत्यू.एक फोन आणि आयुष्यभराची पोकळीवेदांतने नुकतेच बीईचे शिक्षण पूर्ण केले होते. उज्ज्वल भविष्यासाठी तो रविवारी पुण्यात मुलाखतीसाठी गेला होता. सोमवारी एका कंपनीत मुलाखत दिल्यानंतर त्याने पुण्यात राहणाऱ्या चुलत बहिणीकडे जेवण केले. रात्री आईला फोन करून, 'मुलाखत चांगली झाली आहे. सकाळी घरी येतो,' असे सांगितले. हा संवादच आई-मुलामधील अखेरचा ठरला. मंगळवारी सकाळी वेदांत घरी पोहोचला नाही म्हणून आईने त्याला फोन केला. मात्र, फोनला प्रतिसाद मिळाला नाही. काही वेळाने पोलिसांचा फोन आला आणि अपघातात वेदांतचा मृत्यू झाल्याची बातमी समोर आली. क्षणात होत्याचे नव्हते झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.