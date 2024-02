Nilam Gorhe News: गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांवर दोषारोपपत्र कधी? नीलम गोऱ्हेंची नाशिक विभागातील बैठकीत अधिकाऱ्यांना विचारणा

नाशिक रोड : अनेक बालविवाह रोखण्यात शासनाला यश येत असले, तरी काही समाजांत बालविवाहांचे प्रमाण त्यांच्यातील अंधश्रद्धा किंवा रीतिरिवाजांमुळे कायम आहे. त्या नागरिकांचे समुपदेशन करण्याची गरज आहे.

मुलीचा गर्भ नको म्हणून झालेल्या गर्भलिंग चाचणी करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले, मात्र दोषारोपपत्र का दाखल झाले नाही? पुन्हा काही ठिकाणी या चाचण्या होतात का, याची सखोल माहिती घेऊन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. (question on indictment filed against diagnose sex of fetus Neelam Gorhe asked officials in meeting in Nashik division)