Nashik Crime News : इंदिरानगरच्या ‘पेरूच्या बागे’त हुक्का पार्लरवर छापा

By

इंदिरानगर (जि. नाशिक) : अवैधरीत्या हुक्का साहित्य व अमलीपदार्थ बाळगल्या प्रकरणी इंदिरानगर भागातील गुरुगोविंदसिंग अभियांत्रिकी महाविद्यालयाजवळ असलेल्या पेरूची बाग येथे अमलीपदार्थ विरोधी विशेष पथकाने कारवाई केली.

यात हुक्का पिण्याचा हुक्का पॉट, हुक्का फ्लेवर आदी १६ हजार ४०० रुपयांचा मुद्देमाल आणि साहित्य जप्त करण्यात आले. (Raid on hookah parlor in Peru Chi Baag of Indiranagar Nashik Crime News)

पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या संकल्पनेतून निर्माण करण्यात आलेल्या अमलीपदार्थ विरोधी विशेष पथक अवैधरीत्या अमलीपदार्थ बाळगणारे व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करत आहे. उपनगर पोलिस ठाणे, हद्दीतील वडाळा पाथर्डी लगत असलेल्या हॉटेल द पेरू फार्म येथे पथकातील अंमलदार यांना गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर येथे कारवाई करण्यात आली.

संशयित नितीन शांताराम आहिरे (२६, मॅनेजर, रा- पेरूची बाग, इंदिरानगर नाशिक), शंकर राजाराम पांगरे (३०, हॉटेल मालक, रा- टाइम ब्लॉसम अपा. चौथा मजला, पांगरे मळा, बडदेनगर, नाशिक) यांना येथून ताब्यात घेवुन त्यांच्याकडून उपरोक्त मुददेमाल जप्त करण्यात आला.

हॉटेलमध्ये स्मोकिंग झोन नसलेल्या ठिकाणी विनापरवाना बेकायदा हुक्का बार चालवून, प्रतिबंधित हुक्का ग्राहकांना सेवनासाठी जागा उपलब्ध करून देवून हुक्याची साधने व प्रतिबंधितच तंबाखूजन्य पदार्थ पुरवली व हॉटेलमध्ये सात इसम हे प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थाचे सेवन करताना मिळून आले.

त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, उपनगर पोलिस ठाण्याकडे वर्ग करण्यात आलेला आहे. सदर कामगिरी पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, सहाय्यक पोलिस आयुक्त वसंत मोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक एच. के. नागरे आणि सहकाऱ्यांनी केली.

