Nashik Rain Alert : आजपासून शनिवारपर्यंत हलक्या ते मध्यम पावसाचा अंदाज

Nashik News : जिल्ह्यात बुधवारपासून (ता. ३) शुक्रवारपर्यंत (ता. ५) हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचा अंदाज इगतपुरीच्या ग्रामीण कृषी हवामान केंद्रातर्फे वर्तविण्यात आला आहे. (rain alert Light to moderate rain expected from today till 6 may nashik news)

तसेच ७ मेपर्यंत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि ताशी ३० ते ४० किलोमीटर असा वाऱ्याचा वेग राहील असाही केंद्राचा अंदाज आहे.

त्याचवेळी गुरुवारी (ता. ४) काही भागात गारपिटीचा अंदाज आहे. या कालावधीत तापमान कमाल ३३ ते ३६ आणि किमान १८ ते २० अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.