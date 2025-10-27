Nashik News: 'सप्तशृंगगडावर भाविकांची उसळली गर्दी'; पावसामुळे भाविकांची चिखलातून पायपीट, वाहतूक कोंडीमुळे गैरसोय..

-दिगंबर पाटोळेवणी (नाशिक) : आदिमाया सप्तश्रृंगीच्या दर्शनासाठी दिवाळीच्या सुट्यांंची पर्वणी साधत लाखो भाविक तीर्थाटनासाठी गडावर हजेरी लावत असून चैत्रोत्सव व नवरात्रोत्सवा प्रमाणेच गडाला दिवाळी यात्रेचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. गेल्या तीन दिवसांत गडावर अडीच लाख भाविकांनी तर रविवारी दिवसभरात ९० हजारावर भाविक देवीचरणी नतमस्तक झाले. दरम्यान घाट रस्त्याचे सुरु असलेले काम व गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाची जोरदार हजेरी यामूळे भाविंकाची तारांबळ उडत असून गावांतर्गत रस्ते व घाट रस्त्यावर वारंवार वाहतूक कोंडी होत असल्याने भाविकांचे मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे..Kolhapur News: 'जोतिबा डोंगरावर दर्शनासाठी गर्दी'; दीड लाख भाविक दाखल; मंदिर शिखरावर गुलाल खोबऱ्याची उधळण.खानदेशातील पण गुजरातमध्ये स्थायिक झालेले भाविकांबरोबरच गुजरात व महाराष्ट्रातील भाविक दिवाळीच्या सुट्टीचा योग साधून गडावर दर्शनासाठी मोठ्या प्रमाणात हजेरी लावत आहे. भाऊबीज संपल्यानंतर शुकवार ता. २४ पासून सप्तश्रृंगीगडावर भाविकांची गर्दीत वाढ होत आहे. त्यातच ५ नोव्हेंबर रोजी त्रिपुरारी पौर्णिमा हा साईबाबांचा जन्मदिन म्हणून साजरा केला जात असल्याने दरवर्षी दिवाळी संपताच गुजरात राज्यातील हजारो भाविक वाहानाने व पदयात्रेने शिर्डी येथे जात असतांना प्रथम सप्तश्रृंगीचे दर्शन घेवून शिर्डीकडे मार्गस्थ होत आहे. ‘अंबे माते की जय’ जयघोष करीत भक्तांनी तीन ते चार तासाच्या प्रतिक्षेनंतर दर्शन होत होते. .न्यासाच्या प्रसादालयात गेल्या चार दिवसांत सुमारे तीस हजार भाविकांनी महाप्रसादाचा लाभ घेतला आहे. सप्तशृंगी निवासिनी देवी ट्रस्टने आदिमायेचे मंदीर भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता ६ नोव्हेंबर पर्यंत रात्री ९ एैवजी रात्री १२ वाजेपर्यंत दर्शनासाठी खुले येत आहे. तसेच फनिक्युलर रोप वे सेवाही पहाटे ५ ते रात्री साडे अकरा वाजेपर्यंत सुरु आहे. गर्दीमुळे ट्रस्टचे धर्मशाळा, भक्तनिवास फुल होत असून खाजगी लॉजींगही फुल होत आहे. दरम्यान चैत्रोत्सव व नवरात्रोत्सवा प्रमाणेच भाविकांना सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी न्यासाची प्रशासकीय व कर्मचारी, सुरक्षा यंत्रणा कार्यान्वीत करण्यात आली आहे.. दिवाळी सुट्टीनिमित्त गडावर अतिरीक्त बसेस आवश्यक -गडावरील भाविकांची संख्या लक्षात घेत एसटी व्यवस्थापनानेही अतिरीक्त बसेसचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र भाविकांची संख्या जास्त असल्यामुळे एसटीचे नियोजन फसलेले दिसून येत आहे. त्यातच रात्रीच्या वेळेस गुजरात व राज्यातून विविध ठिकाणांहून येणाऱ्या भाविकांची एसटी सेवे अभावी मोठी गैरसोय व हाल होत आहे. याचाच फायदा खाजगी वाहनधारक घेत असून भाविकांना अव्वाच्या सव्वा भाडे देेेेवून असुरक्षित प्रवास करावा लागत आहे..भाविकांची सुरक्षा श्री भगवतीच्या हातीच..गर्दीवर नियंत्रण व सुरक्षतेच्या दृष्टीने न्यासाची सुरक्षा कर्मचारी न्यासाच्या कार्यक्षेत्रात तैनात असले तरी इतर ठिकाणी पोलिस यंत्रणा पुरेशा प्रमाणात कार्यरत नसल्यामुळे भाविकांची सुरक्षा ही भगवतीच्या हातीच असल्याचे चित्र आहे. चैत्रोत्सव, नवरात्रौत्सवात गडावर खाजगी वाहनांना बंदी असते. त्यामुळे गडावर वाहनांची कोंडी होत नाही. परंतु इतर वेळी वाहने थेट नेण्याची परवानगी असल्यामुळे गडावर खाजगी वाहानांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होवून ठिकठिकाणी वाहतुक कोंडी होत आहे. दरम्यान दिवाळी सुट्टी निमित्त गडावर होणाऱ्या भाविकांची गर्दी लक्षात घेवून गडावर खाजगी वाहनांसाठी वाहनतळ व नवरात्र व चैत्रोत्सवाप्रमाणेच पोलिस बंदोबस्त, आरोग्य व्यवस्था, राज्य परिवहन महामंडळाने अतिरीक्त बसेस उपलब्ध करुन देण्याची मागणी भाविक करीत आहे.. पावसामुळे भाविकांची तारांबळ व पायपीट..गडावर पावसाची रिमझिम सुरु असल्याने भाविकांचे वाहने अर्धवट काम सुरू असलेल्या घाट रस्त्यावर चार ते पाच तास अडकलेली होती.सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे नियोजन शुन्य कारभारामुळे भावीकांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. ग्रामपंचायत टोलनाकाजवळील उताराला रस्त्यावर वाहाने अडकून राहिली होती. रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य पसरलेली होते,जेष्ठ नागरिक व लहान मुलांना तीन किलोमीटरवरून पायपीट करावी लागत होती..Kolhapur Accident: 'कौलव अपघातातील जखमी मुलाचा मृत्यू'; सहा दिवसांची मृत्यूशी झुंज अपयशी... फ्यनिक्युलर टॉलीला पंसती... मात्र गर्दी बघून पायऱ्यांचीही वाट...फ्युनिक्युलर ट्राॅलीत बसून दर्शनाला जाण्यासाठी भाविकांची प्रमाणापेक्षा मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाल्याने तेथेही चार ते पाच तास वेटिंग असल्याने भाविकांचा हिरमोड झालेला पाहायला मिळाला त्यामुळे भाविकांनी पायऱ्या चढून देवीचे दर्शन घेण्याचा निर्णय घेतला. परंतु पहिल्या पायरीजवळील भाविकांची गर्दी पाहून काही भाविक पहिल्या पायरीचे दर्शन घेत माघारी फिरत आहे. भाविकांच्या गर्दीमुळे प्रसाद, हार, पुजेचे साहित्य, हॉटेल , लॉजिंग व्यवसायींकामध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.